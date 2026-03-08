ETV Bharat / state

धनबाद में साइबर क्राइम के दो मामलों में पुलिस को सफलता, दो आरोपी गिरफ्तार

धनबाद: साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करोड़ों रुपये के अवैध लेनदेन और व्हाट्सऐप के जरिए की गई ठगी के मामले में धनबाद साइबर थाना पुलिस की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि पहला मामला करीब 2.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी से जुड़ा है. इस मामले में साइबर थाना धनबाद में 9 जुलाई 2025 को केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाते खोलकर करीब ढाई करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन किया गया था.

जानकारी देते सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस के अनुसार कई लोगों ने फर्जी तरीके से म्यूल बैंक अकाउंट खोलकर ठगी की रकम ट्रांजेक्शन में मदद की थी. जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष सिंह को गिरफ्तार किया है. जिसे सरायढेला थाना क्षेत्र के विकास नगर से गिरफ्तार किया गया है.

व्हाट्सऐप के जरिए 50 लाख रुपये की ठगी

वहीं दूसरा मामला व्हाट्सऐप के जरिए 50 लाख रुपये की साइबर ठगी का है. सरायढेला थाना क्षेत्र के वनस्थली कॉलोनी निवासी अभय कुमार अग्रवाल से साइबर अपराधियों ने व्हाट्सऐप चैट के माध्यम से खुद को हिलटॉप हायराइज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताकर 50 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए थे.