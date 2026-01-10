ETV Bharat / state

मैहर में पुलिसकर्मी पर ब्लैकमेलिंग, झूठे केस में फंसाने का आरोप, शख्स ने दे दी जान

मृतक की पहचान अनंतराम पटेल के रूप में हुई है. मृतक के भाई संदीप कुमार पटेल के अनुसार, अनंतराम ने आत्महत्या से कुछ समय पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट और वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने लिखा कि वह लंबे समय से मानसिक दबाव और उत्पीड़न का शिकार था जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाने का फैसला किया है.

मैहर: मैहर क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या की घटना से क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल है. आत्महत्या से पहले युवक ने चार पन्नों का सुसाइड नोट और एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उसने एक पुलिसकर्मी समेत चार लोगों पर ब्लैकमेलिंग, झूठे केस में फँसाने और अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं. पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को मामले की निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाया है.

सुसाइड नोट में युवक ने आरोप लगाया है कि चार लोगों ने मिलकर उसे झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी दी. और उससे करीब पांच लाख रुपये की वसूली की. लगातार हो रही इस प्रताड़ना ने उसकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया है.

मृतक ने अपने सुसाइड नोट में अमरपाटन थाने में पदस्थ एक पुलिसकर्मी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. उसने दावा किया कि संबंधित पुलिसकर्मी द्वारा उसे बार-बार थाने बुलाया जाता था और कार्रवाई के नाम पर डराया-धमकाया जाता था. सुसाइड नोट में पुलिसकर्मी का मोबाइल नंबर तक दर्ज है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.

रात में थाने ले जाने का दावा, सुबह मिली लाश

मृतक के भाई संदीप कुमार पटेल और बेटी खुशी का आरोप है कि घटना से एक रात पहले पुलिस अनंतराम को थाने लेकर गई थी. इसके बाद वह घर वापस नहीं आया. अगली सुबह उसका शव सड़क किनारे एक पेड़ से लटका मिला. इस सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मामला सामने आया.

मौके पर हंगामा, शव उठाने से रोके गए पुलिसकर्मी

घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुँच गए. गुस्साए लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव उठाने से रोक दिया. स्थिति को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा. घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे. मामले में मैहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल नागर ने परिजनों को निष्पक्ष जाँच का भरोसा दिलाया है. पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट, वायरल वीडियो, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की बारीकी से जाँच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.