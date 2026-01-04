ETV Bharat / state

चोर के घर चोरी! लाखों कैश और का सोना-चांदी गायब, थानाध्यक्ष और दारोगा सस्पेंड

वैशाली में पुलिस पदाधिकारी पर चोरी का आरोप लगा है. इस मामले में एसपी ने दो पदाधिकारी सस्पेंड कर दिया है, जानें पूरा मामला.

Police Accused Of Theft During Raid In Vaishali
वैशाली में पुलिस पदाधिकारी पर चोरी का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 4, 2026 at 8:22 PM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली से चोरी का हैरान करने वाला सामने आया है. हैरानी इस बात की है कि चोर के घर चोरी हो गयी और इसका आरोप पुलिस पदाधिकारी पर लगा है. इस तरह का मामला सामने आने के बाद वैशाली एसपी ने दो पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. एसपी की इस कार्रवाई चर्चा में है.

क्या है मामला?: वैशाली एसपी ललित मोहन शर्मा के अनुसार बीते 31 दिसम्बर को सदर एसडीपीओ-2 के नेतृत्व में लालगंज थाना ने एक पति-पत्नी द्वारा चलाए जा रहे चोर गिरोह का उद्भेन किया था. वैशाली के बिलनपुर गांव में रामप्रीत सहनी के घर छापेमारी की थी. पुलिस का आरोप है कि रामप्रीत सहनी चोरी की घटना को अंजाम देता था, इसी मामले में कार्रवाई की जा रही है.

वैशाली में पुलिस पदाधिकारी पर चोरी का आरोप (ETV Bharat)

सोना, चांदी और नकद गायब: पुलिस ने छापेमारी कर प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि घर से चोरी के बर्तन, टीवी और कारतूस के साथ-साथ अन्य सामान बरामद किए गए. मामले में पुलिस ने आरोपी की पत्नी की भी गिरफ्तारी की, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब पुलिस पर आरोप लगा कि रामप्रीत के घर से ना सिर्फ बर्तन, टीवी और अन्य सामान बल्कि कई किलो सोना, चांदी और नकद भी बरामद किए थे, लेकिन सोना-चांदी और कैश को पुलिस ने छिपा लिया.

Police Accused Of Theft During Raid In Vaishali
वैशाली में छापेमारी में बरामद सामान (ETV Bharat)

पुलिस पर गायब करने का आरोप: रामप्रीत सहनी के पड़ोसी गेनालाल सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. गेना लाल सहनी के बताया कि पुलिस ने चोरी के आरोप लगाकर घर में घुसकर छापेमारी की. लाखों रुपये नकद, 2 किलोग्राम सोना और 6 किलोग्राम चांदी ले गई, जिसे जब्ती सूची में नहीं दिखाया. सरकारी गवाह बनी गांव की एक महिला ने भी दावा किया कि पुलिस को सामान ले जाते देखी थी.

बिना मीडिया के पहुंची थी पुलिस: गेनालाल सहनी बताते हैं कि वे पटना में रहते हैं. 31 दिसंबर की रात पटना से आए तो जानकारी मिली कि रामप्रीत के घर में चोरी के आरोप में छापेमारी हुई है. गेनालाल बताते हैं कि पुलिस के साथ कोई मीडिया भी नहीं थी. पुलिस आयी और सामान निकाल कर ले गयी.

Police Accused Of Theft During Raid In Vaishali
वैशाली में छापेमारी में गिरफ्तार आरोपी की पत्नी (ETV Bharat)

पुलिस पर मनमानी का आरोप: गेनालाल ने बताया कि घर के लोगों से पूछने पर पता चला कि पुलिस ने जब्ती की सूची नहीं बनायी थी. इसका मतलब है कि पुलिस मनमानी कर रही है और कुछ छिपा रही है. रामप्रीत सहनी मछली का कारोबार कर पूंजी बनाया था, लेकिन पुलिस चोरी का आरोप लगाकर सारा सामान, नकद और जेवर ले गयी.

"सुनने में आया है कि एक राइफल, दो गोली, तीन एलसीडी, बर्तन आदि पुलिस द्वारा बताया गया है. सुनने में आया है कि 50 से 60 लाख कैश और 2 किलो सोना और 6 किलो चांदी भी ले गया है, लेकिन जब्ती सूची में इसे नहीं बताया गया. पुलिस द्वारा सबकुछ हड़प लिया गया." -गेनालाल सहनी, पड़ोसी

Police Accused Of Theft During Raid In Vaishali
वैशाली में सस्पेंड पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

दो पदाधिकारी सस्पेंड: इस मामले में एसपी ललित मोहन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. इस पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जो एक गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि यह घटना की जानकारी डीआईजी साहब को दी गई थी. उनके आदेश पर सस्पेंड किया गया है.

"लालगंज थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और सब इंस्पेक्टर सुमन झा को तत्काल सस्पेंड किया गया है. जो सामान जब्त की गई थी, उनमें अच्छे मात्रा में सोना-चांदी और कैश गायब है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे." -ललित मोहन शर्मा, एसपी, वैशाली

