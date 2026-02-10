ETV Bharat / state

​कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन: 3.88 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, कंबोडिया तक जुड़े हैं तार

​कोटा पुलिस ने ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पकड़ा है, जो लोगों का पैसा क्रिप्टो करेंसी के जरिए कंबोडिया के ठगों को भेजते थे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 10, 2026 at 9:32 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 9:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​कोटा : राजस्थान की कोटा शहर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने करीब 3.88 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह भारत के मासूम लोगों से ठगी गई रकम को न केवल बैंक खातों के जरिए विदेश भेज रहा था, बल्कि इसे 'क्रिप्टो करेंसी' में बदलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठिकाने लगा रहा था.

​इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई थी करोड़ों की लूट : ​कोटा शहर पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत पीड़ित अनिल काला की शिकायत से हुई. अनिल ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके साथ 3.88 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है. साइबर सेल ने जब उन खातों की जांच शुरू की जहां पैसा ट्रांसफर हुआ था, तो ठगी की एक लंबी कड़ी सामने आई. ​जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य नेटवर्क कंबोडिया से जुड़ा हुआ था. गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र सिंह भाटी कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों के संपर्क में था. इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद शातिर था.

इसे भी पढ़ें: वशीकरण, तंत्र विद्या और झाड़-फूंक के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी मेरठ से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि कोटा के साजीदेहड़ा निवासी दानिश खान, बोरखेड़ा निवासी विक्रांत नरूका, कुन्हाड़ी लक्ष्मण विहार निवासी चंद्र श्याम मीणा, अजमेर निवासी देवेंद्र सिंह भाटी, पाली जिले के सोजत निवासी अशफाक हुसैन और मसूदा ब्यावर निवासी शौकीन काठात को गिरफ्तार किया गया है. मामले में पाली निवासी अशफाक हुसैन अलग-अलग व्यक्तियों के बैंक खाता खरीद करता था. उनमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से विदेशी ठगों की ठगी राशि डलवाता था. इस राशि से अपना कमीशन प्राप्त कर उन्हें क्रिप्टोकरंसी में कन्वर्ट कर विदेश में भेज देता था.

इस मामले में आरोपियों से 4.29 लाख रुपए रिकवर हुए हैं. इसके साथ ही 7 मोबाइल फोन भी जप्त किए गए हैं. उन सबका एनालिसिस किया जा रहा है.
पुलिस उप अधीक्षक साइबर फ्रॉड गंगासहाय शर्मा ने बताया कि पीड़ित अनिल काला ने 13 दिसंबर 2025 को शिकायत पेश की थी. जिसमें बताया कि 3.88 करोड रुपए साइबर फ्रॉड हुआ है. यह पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया गया था.

इसे भी पढ़ें: बूंदी में 'साइबर सेंधमारी': नायब तहसीलदार बन ठगों ने सरकारी ग्रुपों में की घुसपैठ, एएनएम और सीएचओ से लाखों की ठगी

मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया. इस मामलों में जिन बैंक खातों में पैसा जा रहा था, उन सभी संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई. इन बैंक खातेदार को ट्रेस किया गया और उन्हें ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा गया. तब इस मामले में खुलासा हुआ है. डीएसपी गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि आरोपी देवेंद्र सिंह भाटी कंबोडिया में स्थित विदेशी साइबर ठगों के साथ मिलकर लोगों से ठगी साइबर फ्रॉड की राशि वालों ने अन्य आरोपियों के बैंक खातों में डलवाता था. इस राशि को बैंक खातों से विड्रॉल करवा कर कंबोडिया के साइबर फ्रॉड तक पहुंचा देता था.

Last Updated : February 10, 2026 at 9:37 PM IST

TAGGED:

कोटा साइबर पुलिस
क्रिप्टो करेंसी स्कैम
CAMBODIA CYBER SCAMMERS
KOTA POLICE ARREST
CRYPTO CURRENCY FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.