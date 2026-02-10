ETV Bharat / state

​कोटा पुलिस का बड़ा एक्शन: 3.88 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, कंबोडिया तक जुड़े हैं तार

​कोटा : राजस्थान की कोटा शहर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने करीब 3.88 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह भारत के मासूम लोगों से ठगी गई रकम को न केवल बैंक खातों के जरिए विदेश भेज रहा था, बल्कि इसे 'क्रिप्टो करेंसी' में बदलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठिकाने लगा रहा था.

​इन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई थी करोड़ों की लूट : ​कोटा शहर पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत पीड़ित अनिल काला की शिकायत से हुई. अनिल ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनके साथ 3.88 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ है. साइबर सेल ने जब उन खातों की जांच शुरू की जहां पैसा ट्रांसफर हुआ था, तो ठगी की एक लंबी कड़ी सामने आई. ​जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य नेटवर्क कंबोडिया से जुड़ा हुआ था. गिरफ्तार आरोपी देवेंद्र सिंह भाटी कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों के संपर्क में था. इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद शातिर था.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि कोटा के साजीदेहड़ा निवासी दानिश खान, बोरखेड़ा निवासी विक्रांत नरूका, कुन्हाड़ी लक्ष्मण विहार निवासी चंद्र श्याम मीणा, अजमेर निवासी देवेंद्र सिंह भाटी, पाली जिले के सोजत निवासी अशफाक हुसैन और मसूदा ब्यावर निवासी शौकीन काठात को गिरफ्तार किया गया है. मामले में पाली निवासी अशफाक हुसैन अलग-अलग व्यक्तियों के बैंक खाता खरीद करता था. उनमें टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से विदेशी ठगों की ठगी राशि डलवाता था. इस राशि से अपना कमीशन प्राप्त कर उन्हें क्रिप्टोकरंसी में कन्वर्ट कर विदेश में भेज देता था.