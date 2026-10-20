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पोलावरम प्रोजेक्ट: सुकमा में प्रभावित गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा, पैदल मार्च की अब तैयारी

पोलावरम प्रोजेक्ट ( ETV Bharat )

सुकमा: बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले कोंटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंगरेल में पांच पंचायतों की बड़ी बैठक हुई. बैठक में पांच पंचायतों से आए हजारों ग्रामीणों ने अपनी तकलीफ लोगों के सामने रखी और समस्याओं के समाधान का स्थायी मुद्दा उठाया.

प्रभावित गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा कोंटा की आमसभा में पांच पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई. बैठक में गंगलेर, सिंगाराम, गोल्लापल्ली, माराईगुड़ा और किस्टाराम पंचायतों से ग्रामीण आए थे. सभी ने एक सुर में वन अधिकार पट्टा, पुश्तैनी खेती की जमीन पर खुदाई, सूखा राहत और बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार और प्रशासन से समाधान की मांग की.