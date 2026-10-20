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पोलावरम प्रोजेक्ट: सुकमा में प्रभावित गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा, पैदल मार्च की अब तैयारी

बैठक में पांच पंचायतों के हजारों ग्रामीण पुनर्वास के मुद्दे को लेकर एकजुट हुए. नवीन कश्यप की रिपोर्ट.

प्रभावित गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा
पोलावरम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 20, 2026 at 1:40 PM IST

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सुकमा: बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले कोंटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत गंगरेल में पांच पंचायतों की बड़ी बैठक हुई. बैठक में पांच पंचायतों से आए हजारों ग्रामीणों ने अपनी तकलीफ लोगों के सामने रखी और समस्याओं के समाधान का स्थायी मुद्दा उठाया.

प्रभावित गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा

कोंटा की आमसभा में पांच पंचायतों के हजारों ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई. बैठक में गंगलेर, सिंगाराम, गोल्लापल्ली, माराईगुड़ा और किस्टाराम पंचायतों से ग्रामीण आए थे. सभी ने एक सुर में वन अधिकार पट्टा, पुश्तैनी खेती की जमीन पर खुदाई, सूखा राहत और बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार और प्रशासन से समाधान की मांग की.

पोलावरम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)



पुश्तैनी जमीन पर खुदाई को लेकर नाराजगी

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने के बीच वन विभाग द्वारा पंचायत की अनुमति के बिना पुश्तैनी खेती की जमीन पर सीपीटी कार्य के नाम पर खुदाई की जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि पीढ़ियों से जिस जमीन पर उनके परिवार खेती करते आ रहे हैं, वहां इस तरह की गतिविधियों से उनकी आजीविका और भूमि अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ रही है. रेल लाइन सर्वे को लेकर भी सवाल उठाए गए. ग्रामीणों का कहना है कि अंदरूनी गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच विकास कार्यों की प्राथमिकताओं पर काम होना चाहिए.

पोलावरम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)



सूखा राहत नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी

कोंटा क्षेत्र में बारिश की कमी से फसल प्रभावित होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. बस्तरिया राज मोर्चा के अनुसार, 7 सितंबर को कोंटा बस स्टैंड में सभा, धरना और रैली के जरिए क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने तथा राहत देने की मांग की गई थी. अब तक उसफर पहल नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए BRM युवा फेडरेशन ने चक्काजाम की चेतावनी दी.

पोलावरम प्रोजेक्ट (ETV Bharat)


पोलावरम प्रभावित 18 गांवों के पुनर्वास का उठा मुद्दा

पोलावरम परियोजना से प्रभावित होने वाले 18 गांवों के पुनर्वास पर भी चर्चा हुई. ग्रामीणों ने विस्थापन से पहले उचित स्थान, पर्याप्त जमीन और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि भविष्य में जमीन को लेकर विवाद की स्थिति न बने. ग्रामीणों ने अंदरूनी इलाकों में बिजली, पेयजल, सड़क, पुल-पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि इन समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को ठोस पहल की जानी चाहिए.

Konta block of Sukma district
पुनर्वास का मुद्दा उठा (ETV Bharat)

पैदल मार्च निकालने की तैयारी

आमसभा में इन मांगों को लेकर जिला मुख्यालय सुकमा में बड़ी सभा और पैदल मार्च की तैयारी पर चर्चा की गई. कार्यक्रम में बस्तरिया राज मोर्चा के संयोजक मनीष कुंजाम सहित विभिन्न गांवों के सरपंच, पटेल, पेरमा और आंचल कमेटी के सदस्य मौजूद रहे.

Konta block of Sukma district
पैदल मार्च की तैयारी (ETV Bharat)
Konta block of Sukma district
पोलावरम प्रभावित गांवों के पुनर्वास का मुद्दा उठा (ETV Bharat)

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