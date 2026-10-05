ETV Bharat / state

पोलावरम परियोजना विवाद : कोंटा में कांग्रेस की आक्रोश रैली, प्रभावितों के उचित विस्थापन की मांग

सुकमा : पोलावरम परियोजना को लेकर सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया. जनसभा और आक्रोश रैली में कोंटा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. रैली के दौरान पोलावरम परियोजना से क्षेत्र पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों और स्थानीय लोगों की चिंताओं को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की.कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पोलावरम परियोजना के कारण छत्तीसगढ़ का कोंटा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है.आंध्रप्रदेश में बांध बनने से कोंटा के कई गांव डूब जाएंगे.लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन और घरों से बेदखल होना पड़ेगा.

क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़े किसी भी निर्णय में स्थानीय जनता की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. सभा में सरकार से परियोजना को लेकर स्पष्ट स्थिति और क्षेत्रवासियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई- तूलिका कर्मा, जिला पंचायत सदस्य

कोंटा सहित 9 गांव में बसर करने वाले करीबन 40 हजार दोरला आदिवासियों की बसाहट उजड़ जाएगी. इस विवाद के निपटारे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 मई 2026 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ सहित चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई थी. परियोजना आंध्र प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव हो रहा है.

आंध्रप्रदेश में पोलावरम परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया जा रहा है.इस बांध के कारण कोंटा क्षेत्र के कई गांव डूबान के क्षेत्र में आ रहे हैं.जब बांध को 52 फीट ऊंचा बनाया जा रहा था,तो आपत्ति थी.अब इसे 72 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है.ऐसे में कोंटा में रहने वाले कई जाति और जनजाति समुदाय विस्थापित होंगे.इनके विस्थापन की जिम्मेदारी सरकार को लेनी है.उन्हें इतना जमीन कहां दिया जाएगा,हम सरकार से यही स्पष्ट रुप से जानना चाहते हैं - जनक राम ध्रुव, प्रदेशाध्यक्ष, आदिवासी प्रकोष्ठ

पोलावरम परियोजना को लेकर आदिवासी समाज में कई आशंकाएं आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव ने इस दौरान कहा कि पोलावरम परियोजना को लेकर कोंटा क्षेत्र के लोगों के मन में लंबे समय से कई तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं. परियोजना के संभावित प्रभावों को लेकर स्थानीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट किए जाने की मांग लगातार उठती रही है. इसी क्रम में आयोजित जनसभा के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों, लोगों के हितों और उनके भविष्य को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने रखने की मांग की.



दो महीने बाद प्रस्तावित नगर पंचायत चुनाव, सियासी मायने भी अहम



कोंटा में आयोजित इस बड़ी जनसभा को आगामी स्थानीय चुनावों के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.करीब दो महीने बाद नगर पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं. ऐसे में पोलावरम जैसे स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चर्चा में रहे मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़े स्तर पर जनसभा और आक्रोश रैली आयोजित किए जाने के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.रैली में उमड़ी भीड़ और कांग्रेस नेताओं की सक्रियता ने कोंटा की स्थानीय राजनीति में चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से रैली का घोषित एजेंडा पोलावरम परियोजना और उससे जुड़ी स्थानीय चिंताओं को ही रखा गया.

पोलावरम परियोजना को लेकर कोंटा और आसपास के क्षेत्र के लोगों में जो चिंता है, उसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए.हम क्षेत्रवासियों के हित और उनके भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाते रहेंगे.सरकार को परियोजना के संभावित प्रभावों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए.इसी को लेकर पहले ज्ञापन सौंपा गया है,अभी प्रदर्शन किया गया है- हरीश कवासी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

क्या है पोलावरम डैम विवाद ?

पोलावरम बांध की ऊंचाई 150 फीट से ज्यादा नहीं करने के लिए आंध्रप्रदेश विधानसभा में साल 2016 में सर्वसम्मति पारित हुआ था. लेकिन 150 फीट के संकल्प को नकारते हुए बांध का निर्माण 177 फीट तक हो रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ के कोंटा के 40 हजार दोरला आदिवासियों का घर उजाड़ना तय है. इस बांध के बनने पर सुकमा जिले के कोंटा सहित 9 गांव डूबेंगे. इनमें बंजाममुड़ा, मेटागुंडा, पेदाकिसोली, आसीरगुंडा, इंजरम, फ़ंदीगुंडा, ढोढरा, कोंटा, वेंकटपुरम के प्रभावित हो सकते हैं.

क्या है पोलावरम प्रोजेक्ट

2014 में पोलावरम प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में शामिल किया गया. जिसमें गोदावरी नदी पर बड़ा बांध बनाया जा रहा है. इससे 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का अनुमान है.वहीं 900 मेगावॉट बिजली का उत्पादन भी होगा.साथ ही साथ औद्योगिक ईकाईयों को लिए पानी की सप्लाई भी इसी बांध से होगी.

इस परियोजना के विरोध में हुई आक्रोश रैली में बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक राम ध्रुव, महिला कांग्रेस की तूलिका कर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश कवासी सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. नेताओं ने सभा के दौरान क्षेत्र के लोगों की समस्याओं और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

टीईटी पास शिक्षकों का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री से पदोन्नति की मांग, लेकिन मिला आश्वासन

आवेदनों की माला पहनी, अर्धनग्न होकर सामाजिक कार्यकर्ता का रायपुर नगर निगम के बाहर प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में अलग-अलग विभागों में निकली बंपर भर्ती, कई जिलों में नौकरियों के लिए विज्ञापन



