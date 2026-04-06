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गहलोत बोले- 500 साल के मुगल शासन में हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदुओं के राज में कैसे खतरे में आ गया

दांडी यात्रा के समापन की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. भाजपा पर साधा निशाना...

Ex CM Gehlot
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 2:33 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर धर्म की राजनीती करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि देश में करीब 200 साल अंग्रेजों का राज रहा और 500 साल मुगलों ने शासन किया. उस समय हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन आज हिंदुओं के राज में हिंदू खतरे में कैसे आ गया. उन्होंने कहा कि गांधी के विचार ही दुनिया को शांति की राह पर आगे ले जा सकते हैं.

गोहलोत सोमवार को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के समापन की वर्षगांठ के मौके पर जयपुर में गांधी सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर धर्म की राजनीती करने का आरोप लगाया.

मीडिया से बातचीत करते अशोक गहलोत, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

कई देश जल रहे हैं युद्ध की आग में : उन्होंने कहा कि गांधी का रास्ता ही देश और दुनिया को बचा सकता है और शांति व अहिंसा के मार्ग पर चला सकता है. दांडी मार्च के समापन की वर्षगांठ पर सोमवार को जयपुर में यह आयोजन हुआ है. इस कार्यक्रम का मकसद देश-दुनिया में शांति का संदेश फैलाना है. आज दुनिया में अशांति और हिंसा का माहौल बन गया है. कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं. इसे लेकर पूरी दुनिया के लोगों को चिंता होनी चाहिए. यही संदेश देने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया.

युवाओं को आना होगा आगे : वे बोले- रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था और अमेरिका-इजरायल व ईरान के बीच युद्ध शुरू हो गया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने किडनैप कर लिया. ऐसे में दुनिया चिंतित है. इसलिए ऐसे छोटे-बड़े कार्यक्रम का अलग महत्व होता है. इससे संदेश जाता है कि देश की जनता क्या सोचती है. आम जनता को भी आगे आना चाहिए. युवाओं को तो विशेष रूप से सोचना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है. उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ ही जो हालात बनते हैं और विचारधारा की लड़ाई होती है. उसमें युवाओं को भाग लेना चाहिए.

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न्यायपालिका और संस्थाएं भी दबाव में : गहलोत ने कहा कि आज हमारे देश में नाटक किए जा रहे हैं. ध्रुवीकरण किया जा रहा है. आज न्यायपालिका भी दबाव में है. सरकारी संस्थाएं दबाव में हैं. ऐसे हाल में लोकतंत्र कैसे बचेगा. ये हिंदुओं को भड़का रहे हैं. कोई इनसे पूछे कि 500 साल के मुगल शासनकाल में में हिंदू खतरे में नहीं था. अब हिंदुओं के राज में हिंदू खतरे में कैसे आ गया. उन्होंने लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया कि हिंदू खतरे में है और धर्म खतरे में हैं. कोई यह बताए कि आज हिंदू कैसे खतरे में है.

अब खुलने लगी है भाजपा की पोल : उन्होंने कहा- अब इनकी (भाजपा की) पोल खुलती जा रही है. हमें भी उस पर विचार करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी की भावनाओं को गांव-गांव तक कैसे पहुंचाया जाए. वे बोले- प्रदेश में हमारी सरकार थी. तब 'पीस एंड नॉन वायलेंस' का अलग से विभाग बनाया था. लोगों को ट्रेनिंग दी गई. आज नई पीढ़ी प्रदेश में तैयार बैठी है. ऐसी जो चुनौतियां हैं. उनसे निपटने में आने वाले समय में पार पाने में कामयाबी मिलेगी.

फसल खराबे का समय पर मिले मुआवजा : एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है. इस बार अप्रैल में ही मौसम को लेकर अलग तरह की चेतावनियां आ रही हैं. यह चिंता का विषय है. सरकार को चाहिए कि अभी से ही इस पर ध्यान दे, जिससे किसानों को समय पर क्षतिपूर्ति मिल सके. किसान खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और ऐसे हालात में उनकी कमर टूट जाती है. हमारी प्राथमिकता में किसान होने चाहिए.

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बीमा योजना में नहीं मिल रहा उपचार : वे बोले- पहले बीमा योजना में लोगों का निशुल्क उपचार होता था. आज निजी अस्पताल वाले पैसे मांगने लगे हैं. दवाओं का एक हजार करोड़ रुपए बाकि चल रहा है. बीमा योजना के तहत हुए इलाज का सरकार पुनर्भुगतान नहीं कर रही है. ऐसे में निजी अस्पतालों ने इलाज देना बंद कर दिया है.

अरजीएचएस में पेंशनर और रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं. कर्मचारी भी हैं. भुगतान नहीं होने के कारणों का सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है. सरकार भुगतान का समय तक नहीं बता पा रही है. मेडिकल की जरूरत हर परिवार को होती है. इससे सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है.

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