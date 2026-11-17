अमेरिका-जर्मनी में डूबा निर्यात; पोलैंड, स्पेन और नीदरलैंड ने संभाला कानपुर का कारोबार
अब जैसे-जैसे आर्डर्स मिल रहे हैं, तो निर्यातक अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने कारोबार पर फोकस कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:15 AM IST
कानपुर: पिछले साल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जिस तरह युद्ध जैसी गतिविधियां सभी के सामने रहीं, उसने पूरे देश के निर्यात कारोबार को प्रभावित किया. यूपी और कानपुर का निर्यात कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा.
हालात यह है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में 280 करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया. जबकि पोलैंड, नीदरलैंड, स्पेन जैसे देशों के कारोबारियों ने शहर के उत्पादों को पसंद किया. यहां के कारोबारियों को अच्छे-खासे आर्डर्स दिए. इनके चलते इन देशों संग कारोबार की स्थिति बेहतर रही.
कुछ समय पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट (एक पूरे वित्तीय वर्ष की) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के विशेषज्ञों को सौंपी गई. इसमें यह जानकारियां सामने आईं.
शीर्ष 10 देश जहां से अच्छा निर्यात कारोबार
|देश
|निर्यात (करोड़)
|वार्षिक बदलाव
|अमेरिका
|537.30
|-8.49 प्रतिशत
|जर्मनी
|234.77
|-2.86 प्रतिशत
|यूके
|175.76
|-10.35 प्रतिशत
|नीदरलैंड
|139.11
|+7.65 प्रतिशत
|इटली
|134.73
|-5.97 प्रतिशत
|स्पेन
|128.80
|+8.28 प्रतिशत
|संयुक्त अरब अमीरात
|43.57
|-21.28 प्रतिशत
|फ्रांस
|76.84
|-27.29 प्रतिशत
|पोलैंड
|54.99
|+25.34 प्रतिशत
|चीन
|49.3
|+4.61 प्रतिशत
फियो के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर से करीब 30 से अधिक देशों में चमड़ा व चमड़े से बने उत्पादों का अच्छा खासा निर्यात होता है. हालांकि, जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के आंकड़ों को दर्शाया गया. उन आंकड़ों में खासतौर से अप्रैल से जुलाई तक जो निर्यात कारोबार रहा, उसकी चर्चा की गई.
|उत्पाद
|रुपया
|हिस्सेदारी
|लेदर फुटवियर
|388 करोड़
|28.78 प्रतिशत
|लेदर गुड्स
|292 करोड़
|21.27 प्रतिशत
|लेदर गारमेंट्स
|186 करोड़
|9.57 प्रतिशत
|फिनिश्ड लेदर
|154 करोड़
|8.34 प्रतिशत
|नान लेदर फुटवियर
|148 करोड़
|5.64 प्रतिशत
|फुटवियर कंपोनेंट
|129 करोड़
|4.79 प्रतिशत
|सैडलरी एंड हारनेस
|251 करोड़
|4.63 प्रतिशत
फियो के यूपी प्रमुख ने बताया कि पिछले करीब दो सालों से भारत और अमेरिका, यूपी से अमेरिका और कानपुर से अमेरिकी कारोबार को लेकर स्थितियां बेहतर नहीं रहीं.
कभी टैरिफ की बढ़ी हुई दरों, तो कभी युद्ध जैसे हालातों के चलते कारोबार ठप सा रहा. अब धीरे-धीरे स्थितियां बेहतर हो रही हैं. आने वाले समय में निर्यात कारोबारियों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जरूर होगी.
- अप्रैल 2026-27 (अप्रैल से जुलाई) में कुल निर्यात कारोबार: 1690 करोड़ रुपये
- अप्रैल 2025-26 (अप्रैल से जुलाई) में कुल निर्यात कारोबार: 1970 करोड़ रुपये
परिस्थितियां ठीक होने पर गाड़ी ट्रैक पर आएगी: इस पूरे मामले को लेकर लेदर कारोबारी प्रेरणा वर्मा ने कहा कि अमेरिका लेदर कारोबारियों के नजरिए से एक बड़ा बाजार है. सालों तक भारतीय निर्यातकों संग अमेरिका के अच्छे रिश्ते रहे हैं. हालांकि, पिछले कुछ समय से तमाम कारणों के चलते कारोबार में ब्रेक लगा.
इसका असर रिपोर्ट में दिखा है. मगर, मुश्किल स्थितियों में धैर्य रखना चाहिए. अब जैसे ही आर्डर्स मिल रहे हैं, तो निर्यातक अपने उत्पादन को बढ़ाकर अपने कारोबार पर फोकस कर सकते हैं.
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