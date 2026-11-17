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अमेरिका-जर्मनी में डूबा निर्यात; पोलैंड, स्पेन और नीदरलैंड ने संभाला कानपुर का कारोबार

अमेरिका-जर्मनी में डूबा निर्यात. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पिछले साल अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जिस तरह युद्ध जैसी गतिविधियां सभी के सामने रहीं, उसने पूरे देश के निर्यात कारोबार को प्रभावित किया. यूपी और कानपुर का निर्यात कारोबार भी इससे अछूता नहीं रहा.

हालात यह है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में 280 करोड़ रुपए का निर्यात कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया. जबकि पोलैंड, नीदरलैंड, स्पेन जैसे देशों के कारोबारियों ने शहर के उत्पादों को पसंद किया. यहां के कारोबारियों को अच्छे-खासे आर्डर्स दिए. इनके चलते इन देशों संग कारोबार की स्थिति बेहतर रही.

कुछ समय पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट (एक पूरे वित्तीय वर्ष की) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के विशेषज्ञों को सौंपी गई. इसमें यह जानकारियां सामने आईं. कानपुर से समीर दीक्षित की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) शीर्ष 10 देश जहां से अच्छा निर्यात कारोबार देश निर्यात (करोड़) वार्षिक बदलाव अमेरिका 537.30 -8.49 प्रतिशत जर्मनी 234.77 -2.86 प्रतिशत यूके 175.76 -10.35 प्रतिशत नीदरलैंड 139.11 +7.65 प्रतिशत इटली 134.73 -5.97 प्रतिशत स्पेन 128.80 +8.28 प्रतिशत संयुक्त अरब अमीरात 43.57 -21.28 प्रतिशत फ्रांस 76.84 -27.29 प्रतिशत पोलैंड 54.99 +25.34 प्रतिशत चीन 49.3 +4.61 प्रतिशत फियो के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कानपुर से करीब 30 से अधिक देशों में चमड़ा व चमड़े से बने उत्पादों का अच्छा खासा निर्यात होता है. हालांकि, जो रिपोर्ट तैयार की गई उसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2026-27 के आंकड़ों को दर्शाया गया. उन आंकड़ों में खासतौर से अप्रैल से जुलाई तक जो निर्यात कारोबार रहा, उसकी चर्चा की गई. उत्पाद रुपया हिस्सेदारी लेदर फुटवियर 388 करोड़ 28.78 प्रतिशत लेदर गुड्स 292 करोड़ 21.27 प्रतिशत लेदर गारमेंट्स 186 करोड़ 9.57 प्रतिशत फिनिश्ड लेदर 154 करोड़ 8.34 प्रतिशत नान लेदर फुटवियर 148 करोड़ 5.64 प्रतिशत फुटवियर कंपोनेंट 129 करोड़ 4.79 प्रतिशत सैडलरी एंड हारनेस 251 करोड़ 4.63 प्रतिशत