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Pokhran Nuclear Test : देशभक्ति और आत्मगौरव का क्षण, खेतोलाई को आज भी उस तारीख पर गर्व

वैज्ञानिकों और सेना का गुप्त अभियान : पोकरण परमाणु परीक्षण को दुनिया के सबसे गुप्त अभियानों में गिना जाता है. भारत के वैज्ञानिकों और सेना ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए और उसके सैटेलाइट सिस्टम को चकमा देकर इस मिशन को अंजाम दिया था. उस समय अमेरिकी सैटेलाइट लगातार पोकरण क्षेत्र की निगरानी कर रहे थे. ऐसे में वैज्ञानिकों को बेहद सावधानी से काम करना पड़ा.

इन परीक्षणों ने भारत की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई दी. उस दौर में दुनिया के कई शक्तिशाली देश भारत पर दबाव बना रहे थे कि वह परमाणु परीक्षण न करे, लेकिन भारत ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति और वैज्ञानिक क्षमता का परिचय देते हुए यह कदम उठाया. प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उसी समय 'जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान' का नारा दिया था, जो आज भी देश की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है.

'ऑपरेशन शक्ति' ने बदल दी भारत की पहचान : 11 मई 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में तीन सफल परमाणु परीक्षणों की घोषणा की थी. इस मिशन को 'ऑपरेशन शक्ति' नाम दिया गया था. इसके दो दिन बाद 13 मई को दो और परीक्षण किए गए. कुल पांच सफल परीक्षणों के साथ भारत दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हो गया.

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अचानक धरती कांपी और तेज धमाके की आवाज गूंजी. गांव वालों को उस समय अंदाजा नहीं था कि यह आवाज भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है. ग्रामीणों का कहना है कि परीक्षण के बाद पूरा इलाका गर्व से भर उठा था. लोगों को बाद में पता चला कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है. खेतोलाई के लोगों के लिए यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देशभक्ति और आत्मगौरव का क्षण था.

गांव वालों की आंखों में आज भी ताजा है वह दिन : खेतोलाई गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 11 मई 1998 की सुबह से ही इलाके में सेना की गतिविधियां तेज हो गई थीं. सेना के जवानों ने गांव और आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया था. ग्रामीणों को ताकीद की गई थी कि दोपहर से शाम तक घरों से बाहर रहें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. हालांकि, सीमा क्षेत्र और फायरिंग रेंज के कारण गांव वालों के लिए सैन्य गतिविधियां नई बात नहीं थीं, लेकिन उस दिन माहौल अलग था.

जैसलमेर: पोकरण की धरती ने 11 मई 1998 की उस दोपहर को भूला नहीं है, जब दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया था. यह वही दिन था, जब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कर दुनिया के सामने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित किया. पोकरण की रेत में दबी उस गूंज ने न केवल भारत की सामरिक ताकत को नई पहचान दी, बल्कि जैसलमेर जिले का नाम भी विश्व मानचित्र पर दर्ज कर दिया. करीब तीन दशक बाद भी खेतोलाई के बुजुर्ग उस दिन को गर्व और रोमांच के साथ याद करते हैं.

बताया जाता है कि परीक्षण से जुड़ी अधिकतर गतिविधियां रात के अंधेरे में की गईं. वैज्ञानिक साधारण सैन्य अधिकारियों की तरह कपड़े पहनकर आते-जाते थे, ताकि किसी को शक न हो. परीक्षण के लिए खोदे गए गड्ढों को इस तरह रेत से ढंका गया कि वे प्राकृतिक टीलों जैसे दिखाई दें. अमेरिका ने 1995 में भारत की तैयारियों का अंदाजा लगा लिया था. इसलिए इस बार पूरी योजना बेहद गोपनीय तरीके से बनाई गई. आखिरकार भारत अपने मिशन में सफल रहा और दुनिया को चौंका दिया.

डॉ. कलाम की भूमिका बनी प्रेरणा : इस ऐतिहासिक अभियान में भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद अहम रही. डॉ. कलाम ने बाद में कई इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन देश के नेतृत्व और वैज्ञानिकों के आत्मविश्वास ने मिशन को सफल बनाया. उन्होंने कहा था कि यह केवल परमाणु परीक्षण नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था.

पोकरण परीक्षण के बाद डॉ. कलाम देशभर में युवाओं के प्रेरणास्रोत बन गए. उनकी वैज्ञानिक सोच और राष्ट्रभक्ति आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है.

नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है 11 मई : भारत सरकार ने 11 मई को 'नेशनल टेक्नोलॉजी डे' घोषित किया. इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को सम्मान देना है. हर साल इस दिन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को याद किया जाता है. पोकरण परीक्षण ने यह साबित कर दिया था कि भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया से पीछे नहीं है.

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छठे परीक्षण की भी थी तैयारी : जानकारी के अनुसार 11 मई के तीन परीक्षणों के बाद 12 मई की रात को दो और स्थानों पर बम स्थापित किए गए थे. यहां तक कि छठे परीक्षण की भी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन शुरुआती परीक्षणों की सफलता को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अतिरिक्त परीक्षण की जरूरत नहीं समझी. इसके बाद 13 मई को दो और परीक्षण किए गए और अभियान को सफल घोषित कर दिया गया.

गांव वालों के मन में गर्व के साथ पीड़ा भी : जहां खेतोलाई गांव के लोग परमाणु परीक्षण को लेकर गर्व महसूस करते हैं, वहीं उनके मन में एक पीड़ा भी है. ग्रामीणों का आरोप है कि परीक्षण के बाद गांव में कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ीं हैं. लोगों का कहना है कि इलाके में कैंसर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. पशुओं में भी असामान्य स्थितियां देखने को मिलती हैं. कई बार गर्भस्थ पशु समय से पहले बच्चे दे देते हैं और वे जीवित नहीं रहते.

कुछ पशु विकृत पैदा होने की शिकायतें भी सामने आई हैं. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खेती की पैदावार पर असर पड़ा है और कई बार उन्होंने सरकार से जांच की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई. गांव वालों को आज भी उम्मीद है कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देगी.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया याद : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोमवार पोकरण परमाणु परीक्षण को याद करते हुए कहा कि 11 मई का दिन भारत के सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी. कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत दबाव में नहीं झुका. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 13 मई को दो और परीक्षणों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति अटल है और देश अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन शक्ति' भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है.

पोकरण की रेत में आज भी गूंजता है गौरव : पोकरण का नाम आज भी भारत की सामरिक ताकत के साथ जुड़ा हुआ है. खेतोलाई गांव के लोग गर्व से कहते हैं कि उनके गांव की धरती ने भारत को विश्व में नई पहचान दिलाई. समय जरूर बदल गया है, लेकिन 11 मई 1998 की वह दोपहर आज भी यहां के लोगों की यादों में जिंदा है. यह दिन केवल एक परमाणु परीक्षण का नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक शक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के उदय का प्रतीक बन चुका है.