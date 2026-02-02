विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज बोले- सरकार संतों के प्रति संवेदनशील, साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा
विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए हैं. साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा.
बाड़मेर : 28 जनवरी को जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के बाद से यह मामला चर्चाओं में बना हुआ है. पोकरण के विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने बाड़मेर में मीडिया से बातचीत में साध्वी प्रेम बाईसा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने बताया कि वे साध्वी प्रेम बाईसा को बचपन से व्यक्तिगत रूप से जानते थे. बाल्यकाल से ही उनमें सनातन धर्म के प्रति गहरा समर्पण और श्रद्धा भाव था. साध्वी प्रेम बाईसा सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों में कथाओं के माध्यम से धर्म का प्रचार-प्रसार कर रही थी.
पोकरण विधायक ने कहा कि अल्प आयु में ही उनकी अचानक मृत्यु हो जाना अत्यंत दुखद है. आज वे हमारे बीच नहीं हैं, जिससे संत समाज में गहरा शोक और खेद व्याप्त है. उन्होंने बताया कि ऐसे समर्पित और ऊर्जावान साध्वियां बहुत मुश्किल से आगे आती हैं, जो धर्म प्रचार में सक्रिय भूमिका निभाती हैं. महंत प्रतापपुरी महराज ने कहा कि विधि के इस विधान टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनके लाखों भक्त मन से अत्यधिक दुखी हैं.
उन्होंने आगे बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा के निधन की पहली बार खबर सुनी तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी फैलती रहती हैं. जब पुष्टि हुई कि यह सच्ची घटना है तो बहुत गहरा दुख हुआ कि धर्म के प्रति समर्पित साध्वी प्रेम बाईसा अब हमारे बीच नहीं रहीं. साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के कारणों को लेकर चल रही चर्चाओं पर विधायक ने कहा कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है. मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि अच्छे और निष्पक्ष अधिकारी इसकी जांच करेंगे. सरकार और प्रशासन संतों के प्रति संवेदनशील हैं इसलिए साध्वी प्रेम बाईसा को न्याय मिलेगा.