जैसलमेर: पारिवारिक विवाद में चाचा-चाची से लूट-मारपीट, महिला और तीन बेटों को दस साल की सजा

अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने बताया कि यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्र कुमार गोयल की अदालत ने सुनाया. दोषी ठहराए आरोपियों में कमला तथा उसके बेटे चैनाराम, पुखराज और दुर्जनराम शामिल हैं. सभी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए कठोर कारावास सुनाया.

जैसलमेर: पारिवारिक विवाद में चाचा-चाची से लूट, मारपीट और महिला की लज्जा भंग जैसे गंभीर अपराध के मामले में पोकरण के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया. न्यायालय ने मां और तीन बेटों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 1 लाख 71 हजार रुपए जुर्माना लगाया.

सामाजिक मूल्यों को भी नुकसान: न्यायालय ने टिप्पणी की कि पारिवारिक विवाद की आड़ में ऐसी हिंसक घटनाएं कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक मूल्यों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है.अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में नरमी समाज के लिए घातक साबित हो सकती है.अदालत ने कहा कि महिला सम्मान से जुड़े मामलों में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता.

आठ साल पुराना मामला: घटना वर्ष 2018 की है. भणियाणा पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक रंजिश के चलते आरोपियों ने अपने चाचा-चाची पर हमला कर दिया. आरोप है कि दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. लूटपाट की. इसी दौरान महिला से अभद्रता एवं लज्जा भंग की गई. घटना से क्षेत्र में रोष फैल गया. भणियाणा पुलिस ने तत्काल साक्ष्य एकत्र किए. गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने मजबूत पैरवी के जरिए आरोपियों के अपराध साबित किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया.

