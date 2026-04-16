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मौत का जाम: यूपी में जहरीली शराब का खूनी खेल; एक साल में 1 लाख FIR दर्ज, 19 हजार आरोपी गिरफ्तार

यूपी आबकारी विभाग ने दावा किया है कि मार्च 2022 के बाद उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से नहीं कोई मौत नहीं हुई है.

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यूपी आबकारी विभाग का बड़ा दावा: मार्च 2022 के बाद प्रदेश में जहरीली शराब से नहीं हुई कोई मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 3:46 PM IST

13 Min Read
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रिपोर्ट: प्रशांत मिश्र

लखनऊ: मेरठ में शराब पीने से तीन दोस्तों की मौत का मामला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था. शुरुआत में इसे अवैध और जहरीली शराब से हुई मौत माना गया. इस घटना ने लोगों में डर और सवाल दोनों खड़े कर दिए. मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया.

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा: बाद में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. यह घटना जहरीली शराब नहीं बल्कि साजिशन हत्या का मामला निकली. पुलिस ने मृतक की बहन 38 वर्षीय अलका को गिरफ्तार किया. साथ ही उसके प्रेमी 36 वर्षीय पवन को भी हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपी बहन ने बताया कि वह अपने प्रेमी से बात करती थी. उसका भाई अंकित इस रिश्ते का विरोध करता था. इसी कारण उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची. प्रेमी ने शराब की बोतल लाकर दी जिसमें जहर मिलाया गया.

जानकारी देते विशेषज्ञ. (Video Credit: ETV Bharat)

मेरठ में तीनों दोस्तों की मौत: घटना के दिन अंकित ने अपने दोस्तों जितेंद्र और बाबूलाल के साथ शराब पी. शराब पीने के बाद तीनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई. आरोपी बहन का कहना है कि उसका निशाना केवल भाई था. बहन ने पुलिस को बताया कि वह अन्य दो लोगों को मारना नहीं चाहती थी. लेकिन जहरीली शराब पीने से तीनों की जान चली गई. इस खुलासे के बाद मामला पूरी तरह बदल गया. अब इसे हत्या के रूप में दर्ज किया गया है.

जहरीली शराब पर फिर उठे सवाल: हालांकि इस घटना के बाद जहरीली शराब को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं. लोगों में यह चर्चा तेज हो गई है कि अवैध शराब का खतरा अभी भी मौजूद है. प्रशासन और आबकारी विभाग पर निगरानी बढ़ाने का दबाव है. ऐसे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है.

आबकारी विभाग के आंकड़े: आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के अनुसार 2025-26 में अवैध शराब के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई. इस दौरान 1 लाख 9 हजार 77 केस दर्ज किए गए. करीब 28.8 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई. 19,935 लोगों को गिरफ्तार किया गया.

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प्रदेश में क्यों बिक रही जहरीली शराब. (Photo Credit: ETV Bharat)

गिरफ्तारी और जब्ती के आंकड़े: इस अवधि में 3781 लोगों को जेल भेजा गया. 143 वाहनों को भी जब्त किया गया. वहीं 2024-25 में 70 हजार से अधिक केस दर्ज हुए थे. उस समय 18.5 लाख लीटर शराब बरामद की गई थी.आंकड़ों से साफ है कि कार्रवाई लगातार बढ़ रही है. लेकिन इसके साथ अवैध शराब का नेटवर्क भी बड़ा है. प्रदेश में उत्पादन, सप्लाई और बिक्री जारी है. यही वजह है कि लगातार छापेमारी की जा रही है.

जहरीली शराब पर विभाग का दावा: आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर अवधेश राम का कहना है कि पिछले चार वर्षों में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है. विभाग के अनुसार आखिरी घटना मार्च 2022 से पहले की है. यह मामले आजमगढ़ और रायबरेली में सामने आए थे. रायबरेली में 10 लोगों की मौत हुई थी. जबकि आजमगढ़ में तीन लोगों की जान गई थी. इसके बाद से कोई नई घटना दर्ज नहीं हुई है. यह विभाग के लिए राहत की बात बताई जा रही है.

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जहरीली शराब को लेकर सरकार ने तय की जवाबदेही. (Photo Credit: ETV Bharat)

मार्च 2022 के बाद स्थिति: मार्च 2022 के बाद प्रदेश में जहरीली शराब से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है. विभाग इसे अपनी सख्त कार्रवाई का परिणाम मान रहा है. हालांकि मेरठ की घटना ने फिर से बहस छेड़ दी है. प्रशासन के लिए यह एक चेतावनी भी मानी जा रही है.

अवैध शराब पर सख्त निर्देश: आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि अवैध शराब को लेकर विभाग को कड़े निर्देश दिए गए हैं. किसी भी हालत में अवैध शराब के उत्पादन, सप्लाई और बिक्री पर रोक लगाने को कहा गया है. आबकारी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं. लक्ष्य है कि अवैध शराब के उत्पादन को पूरी तरह खत्म किया जाए.

डिजिटल निगरानी सिस्टम मजबूत: अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए QR कोड, GPS और डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत किया गया है. इन तकनीकों की मदद से सप्लाई चेन पर नजर रखी जा रही है. विभाग का दावा है कि इससे अवैध बिक्री पर रोक लगी है. निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा रहा है.

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फांसी की सजा तक हो सकती है. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीमा पर सख्त चेकिंग व्यवस्था: अवैध शराब की सप्लाई रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर 11 स्थाई चेकपोस्ट बनाए गए हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई की संभावना अधिक होने के कारण वहां ज्यादा फोकस है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक स्थाई चेकपोस्ट बनाया गया है. जरूरत पड़ने पर अस्थाई चेकपोस्ट भी बनाए जाते हैं.

अस्थाई चेकपोस्ट का उदाहरण: अवधेश राम ने बताया कि बिहार चुनाव के दौरान 75 अस्थाई चेकपोस्ट बनाए गए थे. इनका उद्देश्य अवैध शराब की आवाजाही रोकना था. विभाग जरूरत के हिसाब से ऐसी व्यवस्था करता है. इससे सीमाओं पर निगरानी मजबूत होती है.

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प्रदेश में चलाया जा रहा स्पेशल अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)

टेट्रा पैक से मिलावट पर रोक: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलावट की शिकायत देसी शराब में होती थी. पहले यह शराब प्लास्टिक की बोतलों में आती थी. इससे मिलावट की संभावना बनी रहती थी. अब विभाग ने इसे 100 प्रतिशत टेट्रा पैक में बदल दिया है. अब देसी शराब केवल कागज के टेट्रा पैक में मिलती है. इसमें मिलावट करना काफी कठिन होता है. अधिकारियों के अनुसार अगर सुई भी लगाई जाए तो पैक खराब हो जाता है. इससे मिलावट की संभावना काफी कम हो गई है.

मॉनिटरिंग का मजबूत ढांचा: मिलावट रोकने के लिए शहरी क्षेत्रों को सेक्टर में बांटा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर आबकारी निरीक्षक तैनात हैं. ये अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं. इसके बाद रिपोर्टिंग की पूरी श्रृंखला मंडल और राज्य स्तर तक जाती है.

टीम और प्रवर्तन की व्यवस्था: प्रत्येक मंडल स्तर पर प्रवर्तन दल बनाए गए हैं. हर मंडल में दो-दो टीमें तैनात की गई हैं. ये टीमें सहायक आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में काम करती हैं. इनका मुख्य काम अवैध शराब पर कार्रवाई करना है.

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जहरीली शराब के खिलाफ पुलिस का एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

जमीनी हकीकत पर सवाल: आंकड़ों में विभाग कार्रवाई के दावे करता है. लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति को लेकर सवाल बने हुए हैं. अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री पूरी तरह खत्म नहीं हो पाई है. इसको लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है.

सामाजिक कार्यकर्ता का दाव: सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले भी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं. वर्ष 2021 में अलीगढ़ में जहरीली शराब से 106 लोगों की मौत हुई थी. इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. इसे प्रदेश का सबसे बड़ा शराब कांड माना जाता है.

खतरनाक केमिकल से हुई मौतें: इस शराब में मेथेनॉल जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए गए थे. यह स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक होता है. इसके सेवन से 106 लोगों की जान चली गई थी. घटना के बाद बड़े स्तर पर जांच और कार्रवाई की गई थी.

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जहरीली शराब का शक होने पर क्या करें. (Photo Credit: ETV Bharat)

मुख्य आरोपी को सजा: इस मामले में मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी. प्रशासन ने इसके बाद सख्ती बढ़ाई थी. लेकिन ऐसी घटनाएं रोकना अब भी चुनौती बना हुआ है. विभाग लगातार सुधार के प्रयास कर रहा है.

यूपी में जहरीली शराब के बड़े मामले:

  • आजमगढ़ में 35 लोगों की मौत: वर्ष 2013 में आजमगढ़ में 35 लोग जहरीली शराब का शिकार हुए थे. इस घटना में सभी की मौत हो गई थी. कई लोग इस जहरीली शराब के कारण अंधे भी हो गए थे. इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था. इस घटना के बाद सरकार ने कई अधिकारियों को सस्पेंड किया था. विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाने के दावे किए थे. जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद ऐसी घटनाएं पूरी तरह नहीं रुक पाई थीं.
  • सहारनपुर में 70 लोगों की मौत: वर्ष 2019 में सहारनपुर जिले में जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना प्रदेश की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती है. उस समय सप्लाई की गई शराब कई अन्य जिलों तक पहुंच गई थी. इसके बाद विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की थी. घटना के बाद बड़ी मात्रा में अवैध शराब नष्ट कराई गई थी. कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था. प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लगातार छापेमारी की थी. इस कांड ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे.
  • फर्रुखाबाद और बाराबंकी में 42 लोगों की मौत: वर्ष 2016 में फर्रुखाबाद में जहरीली शराब पीने से 30 लोगों की मौत हुई थी. वहीं 2019 में बाराबंकी में 12 लोगों की जान गई थी. इन घटनाओं ने अवैध शराब के खतरे को उजागर किया था. हर बार कार्रवाई के दावे किए गए. इन सभी घटनाओं में शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले केमिकल मिलाए गए थे. यह केमिकल शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है. इसके सेवन से मौत या गंभीर नुकसान होता है. यही वजह है कि ऐसे मामलों में जनहानि अधिक होती है.

हाल के वर्षों में राहत: पिछले दो वर्षों में जहरीली शराब से मौत की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है. इसे प्रशासन की सख्ती का असर माना जा रहा है. फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है. निगरानी और सख्ती की जरूरत बनी हुई है.

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शराब की लत छुड़ाने का तरीका. (Photo Credit: ETV Bharat)

अवैध शराब पर नियंत्रण बड़ी चुनौती: सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि जहरीली शराब पर लगाम लगाने के लिए विभाग कार्रवाई तो करता है. लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अवैध शराब के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है. लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए अवैध शराब बेचते हैं. कई बार यह शराब जहरीली बन जाती है.

केमिकल और मेथेनॉल का खतरा: शराब में केमिकल और मेथेनॉल मिलाया जाता है. इसकी मात्रा कम या ज्यादा होने से शराब जहरीली हो जाती है. इससे लोगों की जान तक जा सकती है. यही वजह है कि ऐसे मामलों में गंभीर घटनाएं सामने आती हैं.

बॉर्डर और जिलों में सप्लाई: अन्य राज्यों से भी उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की सप्लाई होती है. मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से यह सप्लाई होती है. पश्चिमी यूपी के बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली में अवैध शराब का निर्माण होता है. हालांकि इस पर कुछ हद तक नियंत्रण किया गया है.

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शराब छुड़ाने के लिए हेल्पलाइन नंबर. (Photo Credit: ETV Bharat)

नेपाल बॉर्डर और पूर्वांचल में कारोबार: नेपाल बॉर्डर से जुड़े बहराइच, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में भी अवैध शराब का कारोबार होता है. पूर्वांचल के देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया और कुशीनगर में भी यह समस्या मौजूद है. ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब बनाना आम रहा है. यह अब भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.

राजधानी के आसपास भी सामने आये मामले: लखनऊ के आसपास उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली और सीतापुर के गांवों में भी कच्ची शराब के मामले सामने आए हैं. इन पर आबकारी विभाग और पुलिस ने कार्रवाई की है. इसके बावजूद पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है. ऐसे मामले समय-समय पर सामने आते रहते हैं.

अवैध शराब का गणित: अवैध शराब का मुख्य कारण अवैध धन कमाना है. कुछ माफिया अधिक लाभ के लालच में इस कारोबार को बढ़ावा देते हैं. कई बार ब्रांडेड शराब जैसी बोतल बनाकर नकली बारकोड लगाकर सप्लाई की जाती है. इससे क्वालिटी प्रभावित होती है और लोगों को नुकसान होता है.

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जहरीली शराब के लक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीण स्तर पर उत्पादन: ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ और केमिकल से शराब बनाई जाती थी. महुआ को सड़ाने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है. कई बार यही केमिकल जानलेवा साबित होता है. शराब को ज्यादा नशीला बनाने के लिए मेथेनॉल मिलाया जाता है.

सरकारी ठेकों का असर: पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी ठेके खोले गए हैं. इससे कच्ची शराब बनाने की प्रवृत्ति में कमी आई है. हालांकि यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. अब लोग अपनी क्षमता के अनुसार ठेके से शराब खरीद रहे हैं.

कानूनी प्रावधान और कार्रवाई: उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग एक्साइज एक्ट 1910 के तहत कार्य करता है. बिना लाइसेंस शराब बनाना, रखना और बेचना गैरकानूनी है. धारा 34 और 36 के तहत कार्रवाई की जाती है. धारा 80 के तहत अवैध निर्माण और बिक्री पर सजा का प्रावधान है.

सजा और दंड का प्रावधान: इन मामलों में दो साल तक की जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है. धारा 62 के तहत बिना परमिट शराब का परिवहन गैरकानूनी है. इसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है. धारा 63 के तहत अवैध कब्जे पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है.

जहरीली शराब मामलों में सख्ती: जहरीली शराब से मौत के मामलों में बीएनएस के तहत भी कार्रवाई की जाती है. गैर इरादतन हत्या और जहर देने की धाराओं में केस दर्ज होता है. इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. कई मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाता है.

जांच और मुआवजा प्रक्रिया: ऐसे मामलों में मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाता है. यह रिपोर्ट मजबूत साक्ष्य के रूप में काम करती है. गंभीर मामलों में आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाती है. कई घटनाओं में सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा भी देती है.

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