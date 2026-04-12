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जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश; जौनपुर पुलिस ने पिता-पुत्र तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

गैंग के सदस्य जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, भदोही और सुल्तानपुर सहित कई जिलों में घूम घूम कर वारदात को अंजाम देते थे.

जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश
जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 11:16 AM IST

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जौनपुर : यक्ष ऐप की मदद से जौनपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय जहरखुरानी गैंग का पर्दाफाश करते हुए पिता-पुत्र समेत तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से नशीला पदार्थ, तमंचा और वाहन बरामद हुए हैं. यह गैंग जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, भदोही और सुल्तानपुर सहित कई जिलों में सक्रिय था.

एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए जिले में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत क्षेत्राधिकारी शाहगंज अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में शाहगंज और खेतासराय थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चिरैया मोड़ बिलार मऊ रोड पर कार सवार तीन संदिग्धों को रोका. पूछताछ और तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से देशी तमंचे, नशीला पाउडर और नशीली गोलियां बरामद हुईं. इसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

इसके बाद यक्ष ऐप के जरिए आरोपियों की पहचान अंकित निषाद, अंकित के पिता हनुमान निषाद व एक अन्य की हुई. गैंग के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं. उनकी तलाश की जा रही है. एसपी सिटी के मुताबिक यह गैंग जौनपुर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, भदोही और सुल्तानपुर सहित कई जिलों में सक्रिय था. आरोपी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़क किनारे खड़े यात्रियों को शिकार बनाते थे. आरोपी लिफ्ट आदि सुविधा देने के बहाने अपनी कार में बैठा लेते थे और सफर के दौरान खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर यात्रियों को बेहोश कर लूट लेते थे.

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