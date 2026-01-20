ETV Bharat / state

राहुल गांधी के रामलला के अब तक दर्शन न करने पर बोले कुमार विश्वास- दल से विरोध करें, राम से नहीं

रामलला का दर्शन करने पहुंचे कवि कुमार विश्वास. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: कथावाचक व कवि कुमार विश्वास अंबेडरनगर में आयोजित श्रवण धाम महोत्सव में शामिल होने से पहले अयोध्या पहुंचे. जहां भाजपा के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने उनके पैर धुले और चंदन तिलक लगाकर स्वागत किया. जिसके बाद कुमार ने राम मंदिर में पहुंचकर श्री रामलला का दर्शन-पूजन किया. कुमार ने जिले के बदले स्वरूप की सराहना करते हुए कहा कि बड़े संघर्षों के बाद इसी कालखंड में मंदिर बनते देखा हम सभी लकी हैं. राम लला का दर्शन-पूजन किया. (Photo Credit; ETV Bharat) इस दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि श्री रामलला की कृपा है कि इसके पहले जब गर्भगृह में पधारे थे. तब भी यहां आने का आदेश प्राप्त हुआ था. जिस प्रकार से अयोध्या का विस्तृत विस्तार होना चाहिए. उसका महज एक छोटा प्रयास समाज और व्यवस्थाओं ने किया है. पहले मन में दुख होता था कि जहां प्रभु का जन्म हुआ और विलोपित हुए, वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है. अब जब अयोध्या आते हैं, तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की सुंदरता देखते बनती है. सड़कें भी अच्छी बन गई हैं. इसके बाद उन्होंने प्रयागराज से राम नगरी पहुंच रहे श्रद्धालुओं को लेकर कहा कि वास्तविक पुनर जागरण का समय है. भगवान जिससे रीझते हैं, उस पर कृपा ही करते है और सत्ता भी दिलाते हैं.