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कवि हरिओम पंवार की बशीर बद्र को श्रद्धांजलि, 'ईश्वर ऐसे बशीर पैदा करें जिससे तहजीबों का संगम बना रहे'

खुद BA में पढ़ रहे थे, MA में पढ़ाई जाती थी उनकी किताब : सबसे ज्यादा सुखद और आश्चर्यजनक बात बशीर बद्र साहब के बारे में शायद ही लोग जानते हों कि विश्व में किसी को ये शौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बशीर साहब बीए में पढ़ रहे थे तो एमए में उनकी लिखी उर्दू की पुस्तक पढ़ाई जा रही थी. आप कल्पना करके देखिये कि क्या इससे बड़ा शौभाग्य किसी छात्र का हो सकता है, जो छात्र वहां पढ़ रहा हो और उसकी किताब बड़े क्लास में पढ़ाया जा रहा हो. उस छात्र के शेर पर भाषण हो रहे हैं, उस छात्र के शेर पर व्याख्याएं हो रही हैं, तो ये सौभाग्य से तो सिर्फ बशीर बद्र को ही प्राप्त हुआ.

बशीर साहब के साथ कई यात्राएं की : हरिओम पंवार बताते हैं, मैं बशीर बद्र जूनियर था. बशीर बद्र उर्दू विभाग में अध्यक्ष थे और मैं कानून विभाग में शिक्षक था. उसी बीच उनसे परिचय हुआ. वे बड़े मशहूर शायर थे ये तो उनका परिचय था ही. मैं उनका साथी रहा तो बेहद ही श्रेष्ठ साथी के रूप में उनका सानिध्य हमेशा महसूस किया. मैंने बशीर बद्र साहब के साथ में बहुत सी यात्राएं की हैं. कभी कार से, कभी टैक्सी से, कभी बसों से तो कभी हवाई जहाज में, कभी टेंपो में, हमेशा बशीर जी यात्रा के दौरान संस्मरण और शेर सुनाते थे.

उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित कवि हरिओम पंवार ने कहा, बशीर बद्र आज हम सभी के बीच नहीं हैं. अब उनका न होना उर्दू तहजीब की एक बहुत बड़ी दीवार का गिर जाना जैसा है. ईश्वर ऐसे बशीर पैदा करें जिससे तहजीबों का संगम बना रहे. ये सोचकर रोमांच होता है कि दुनिया के इतने नामचीन शायर के साथ मेरा समय बीता.

मेरठ : गंगा-जमुनी तहजीब की खुशबू में रचा-बसा मेरठ सिर्फ क्रांति और इतिहास का शहर नहीं रहा, बल्कि यह शायरी और अदब की ऐसी सरजमीं भी बना, जहां बशीर बद्र जैसे अजीम शायर ने अपनी पहचान गढ़ी. उन्होंने इसी शहर में रहकर आधुनिक उर्दू गजल को नई रवानी और नया एहसास दिया.

तहजीबों का संगम बना रहे : हरिओम पंवार ने बशीर बद्र को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मैं अपनी अपनी दिल की गहराइयों से शीश झुकाते हुए श्रदांजलि अर्पित करता हूं. प्रभु से ये दुआ है कि उर्दू अदब में और ऐसे सितारे पैदा करें और सितारे दें, जिससे तहजीबें जिन्दा रहे, तहजीबों का संगम बना रहे.

हमेशा दिल में रहेंगे : हरिओम पंवार कहते हैं, हिंदी हो उर्दू हो या और भी कोई भाषा हो, भाषाओं की तो तहजीब होती है, तहज़ीबों का तो संगम होता है, तहजीबों में झगड़े नहीं होने चाहिए. शायद झगड़े होते भी नहीं हैं, लेकिन कौन झगड़े करता है ये तो विषयांतर हो जाएगा. बशीर जी हमेशा सभी के दिल में रहेंगे. उनकी शायरी की मिठास उन्हें कभी जुदा नहीं कर पाएगी.

1987 दंगे से सहम कर छोड़ा मेरठ : 1987 में जिस वक्त मेरठ में दंगे हुए, उस वक्त उनके (दिवंगत बशीर बद्र ) घर को जलाने का प्रयास हुआ. प्रचार हुआ कि घर जला दिया गया, उसका खंडन भी कवि हरिओम पंवार करते हैं, वे कहते हैं कि उनके घर को तब जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन हिन्दुओं ने ही मशहूर हस्ती को बचाने का प्रयास किया, केवल दरवाजे पर लपटें लगीं, अंदर लपटें नहीं पहुंचीं. इससे उन्हें सदमा लगा और फिर यहां रहने को तैयार नहीं हुए और मेरठ कॉलेज से वीआरएस लेकर भोपाल चले गए.

कवि हरिओम पंवार को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किया गया है सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

सभी को हुआ दु:ख : कवि हरिओम पंवार कहते हैं, उनके इस फैसले का हम सभी को दुःख रहा, बल्कि मेरठ कॉलेज इस दुःख में डूबा रहा, सभी को दुःख हुआ कि हमारे बीच से एक इतना बड़ा नाम चला गया, जिनकी वजह से मेरठ कॉलेज की साहित्यिक पहचान को महसूस करते थे. उन्हें स्वयं बेहद दुःख हुआ जब बशीर जी शहर से चले गए.

बशीर बद्र ने जताया था अफसोस : प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास का सुपर हीट सांग डोला रे डोला मन डोला... गीत बशीर बद्र के बेटे ने ही लिखा है. हरिओम पंवार बताते हैं, दो बार बशीर बद्र से भोपाल में जाकर मिलने का अवसर मिला. पुरानी यादों को ताजा करते हुए हरिओम पंवार बताते हैं कि उन्होंने बशीर जी से मुलाकात के दौरान कहा था कि

आपको मेरठ शहर नहीं छोड़ना चाहिए था, जिस पर उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि दो चार लोगों की भूल के लिए मुझे पूरे शहर को दोषी नहीं मानना चाहिए था.

बशीर बद्र को दी श्रद्धांजलि : हरिओम पंवार कहते हैं, जीवन में बीते दो -तीन साल से जिस तरह से बशीर बद्र समस्याओं के शिकार थे, वे कई बीमारियों से ग्रसित थे, लोगों को पहचानते नहीं थे. बशीर जी की पत्नी की सराहना करते हुए वह कहते हैं कि उनकी धर्मपत्नी उनकी बहुत सेवा करती थीं.

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