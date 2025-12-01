ETV Bharat / state

जिस दिन उर्दू शायरी में राम-कृष्ण आएंगे उस दिन इंकलाब आएगा... शायर अजहर इकबाल बोले- उर्दू एक धर्म की जुबान नहीं, हिंदुस्तानी है

अजहर इकबाल दुबई, कतर, दोहा सहित कई अंतरराष्ट्रीय मुशायरों में अपनी शायरी का जादू बिखेर चुके हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : 'उर्दू शायरी में अब तक राधा, कृष्ण, कन्हैया और भगवान श्री राम पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं. जिस दिन यह हुआ, उर्दू शायरी में एक नया इंकलाब आएगा. उर्दू किसी एक धर्म की जुबान नहीं, यह हिंदुस्तानी जुबान है.

आज देश-विदेश हर तबके में उर्दू के चाहने वाले मौजूद हैं. अब वह दीवारें टूट रही है, जो कभी उर्दू को सिर्फ एक मजहब से जोड़कर देखा जाता था. जो लोग उर्दू और हिंदी को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं, वे गलतफहमी में हैं.

दोनों भाषाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. मेरी कोशिश यही रहती है कि उर्दू और हिंदी शायरी को साथ लेकर चलूं. भारी-भरकम उर्दू शब्दों का इस्तेमाल ही उर्दू शायरी नहीं होता, बल्कि सरल शब्दों में भी दिलों की बातें कही जा सकती हैं.'

यह बात युवा शायर अजहर इकबाल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कही. शायर अजहर इकबाल लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में आयोजित मुशायरे में शामिल हुए और अपनी शायरी का जादू बिखेरा. अजहर इकबाल ने वर्तमान दौर के मुशायरों, उर्दू-हिंदी शायरी और युवाओं से अपने जुड़ाव पर खुलकर बात की.

आज मुशायरों का दौर नई ऊंचाई पर : अजहर इकबाल ने कहा, आज के समय में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुशायरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग शेरो-शायरी में रुचि ले रहे हैं.

उन्होंने कहा, किसी भी जुबान को बढ़ावा देने में कवि सम्मेलन और मुशायरों की बड़ी भूमिका होती है. यही वजह है कि आज उर्दू शायरी न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बेहद लोकप्रिय हो रही है, विदेश में लोग जिस मोहब्बत से उर्दू शायरी सुनते हैं, वह देखने लायक होता है.

उर्दू शायरी अब रियलिटी शो तक पहुंच चुकी है : अजहर इकबाल ने कहा, आज उर्दू शायरी सिर्फ मुशायरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रियलिटी शोज में भी जगह मिल रही है, जो उर्दू के भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है.

लखनऊ में उर्दू-हिंदी की खूबसूरत मिसाल : लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में मुशायरे के आयोजक हिंदू हैं, लेकिन वे उर्दू मुशायरे का आयोजन कर रहे हैं. सवाल पर उन्होंने कहा, यह इस बात की मिसाल है कि अब वह दीवारें टूट रही हैं, जो कभी उर्दू को सिर्फ एक मजहब से जोड़कर देखती थी. लखनऊ में उर्दू-हिंदी की खूबसूरत मिसाल देखने को मिलती है.

उन्होंने अल्लामा इकबाल का शेर भी याद दिलाया-

'है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज,

अहले-नजर समझते हैं उनको इमाम-ए-हिंद.'

सोशल मीडिया ने उर्दू शायरी को नई हवा दी : अजहर इकबाल ने कहा कि डिजिटल और न्यू मीडिया के जरिए उर्दू शायरी को नई उड़ान मिली है. आज बड़ी संख्या में वे लोग भी उर्दू से जुड़ रहे हैं, जो पहले इस जुबान से अनजान थे.

युवाओं का प्यार और सोशल मीडिया की ताकत उर्दू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. उन्होंने कहा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं युवाओं की आवाज बन सकूं, उनके जज़्बातों का तर्जुमा कर सकूं. शायद यही वजह है कि युवाओं ने मुझे इतना प्यार दिया.

अजहर इकबाल की ग़ज़ल के कुछ अशआर (शेरों का संग्रह)-