नाबालिग को शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण, आरोपी को 20 साल कैद की सजा
बलौदाबाजार में पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2025 at 9:05 PM IST
बलौदाबाजार: जिला न्यायालय शारीरिक शोषण केस में सख्ता सजा सुनाई है. कसडोल थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के केस में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा मिली. यह केस विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गिरजेश प्रताप सिंह की अदालत में चला. आरोपी नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था.
पूरा मामला जानिए: मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है. घटना 16 फरवरी 2022 की है. उस दिन पीड़िता घर पर अकेली थी. उसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया. शाम को जब पीड़िता की मां घर लौटी तो उसने पूरी घटना बताई. परिवार के लोग अगले दिन थाना कसडोल पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने लगे. इसी दौरान आरोपी और उसके परिवार ने आकर कहा कि वह पीड़िता से शादी करेगा, रिपोर्ट ना लिखाएं. परिवार ने भरोसा किया और मामला शांत हो गया.
डेढ़ साल तक चलता रहा झूठा रिश्ता: पॉक्सो अदालत में दिए गए बयान और साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी ने इसके बाद 16 फरवरी 2022 से लेकर 16 अप्रैल 2023 तक पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया. वह लगातार संपर्क में रहा, घर आता-जाता रहा और पीड़िता को शादी का विश्वास दिलाता रहा. जैसे ही पीड़िता बालिग हो गई और उसने शादी की बात कही, तो आरोपी पक्ष शादी से साफ मुकर गया. आखिरकार, 14 दिसंबर 2024 को पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई.
जांच और अदालत में पेशी: रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने लगातार शारीरिक संबंध बनाकर धोखा दिया, और नाबालिग होने के बावजूद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया.
मजबूती से रखा गया पक्ष: मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बलौदाबाजार, गिरजेश प्रताप सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने मामले को गंभीरता से पेश किया. नाबालिग से विश्वासघात कर शारीरिक शोषण का शिकार बनाया. अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें पीड़िता, उसकी मां, जांच अधिकारी और मेडिकल अधिकारी शामिल थे.
अदालत का फैसला: अंतिम बहस के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील दी कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शादी के लिए पारिवारिक मतभेद के कारण मामला बनाया गया. हालांकि, दूसरे पक्ष ने ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साबित किया कि यह मामला प्रेम संबंध नहीं, बल्कि विश्वास का दुरुपयोग था. सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध पाया.
बलौदाबाजार न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, नाबालिक पीड़िता के साथ लंबे समय तक झूठे विवाह के बहाने शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है. यह केवल कानून का नहीं, समाजिक नैतिकता का भी उल्लंघन है. आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान रखा गया.
लोक अभियोजक ने दी जानकारी: मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक थानेश्वर प्रसाद वर्मा ने ETV भारत को बताया कि,“यह फैसला उन सभी के लिए मिसाल है जो विवाह या प्रेम के नाम पर नाबालिग लड़कियों का शोषण करते हैं. अदालत ने ठोस सबूतों के आधार पर सजा सुनाई है, जिससे ऐसे अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी.
इस केस में पुलिस, मेडिकल अधिकारी और अभियोजन पक्ष के बीच बेहतरीन समन्वय रहा, जिससे साक्ष्य मजबूत हो सके.- थानेश्वर प्रसाद वर्मा, लोक अभियोजक
बलौदाबाजार की यह घटना एक चेतावनी है. झूठे प्रेम या विवाह के बहाने किसी की जिंदगी से खेलना अब आसान नहीं रहा.