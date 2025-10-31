ETV Bharat / state

नाबालिग को शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण, आरोपी को 20 साल कैद की सजा

नाबालिग को शादी का झांसा देकर डेढ़ साल तक शारीरिक शोषण ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )