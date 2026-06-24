ETV Bharat / state

किन्नौर नाबालिग रेप केस: DNA टेस्ट ने खोला का राज, दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कैद

किन्नौर में 2022 में स्कूल मैदान से छात्रा को अगवा कर किया था दुष्कर्म. पीड़िता के गर्भ ठहरने पर हुआ था मामले का खुलासा.

किन्नौर नाबालिग रेप केस
किन्नौर नाबालिग रेप केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक संवेदनशील मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी ललित मोहन (32 वर्ष) को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने इस मामले में डीएनए (DNA) रिपोर्ट को सबसे पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्य मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया.

​सहेलियों के साथ किया था पीड़िता को अगवा

​मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया, "यह घटना नवंबर 2022 की है. 14 वर्षीय पीड़िता उस समय नौवीं कक्षा में पढ़ रही थी. ​दोपहर के समय जब पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के मैदान में बैठी थी, तब आरोपी ललित मोहन अपनी गाड़ी लेकर वहां आया. ​वह बहला-फुसलाकर सभी लड़कियों को गाड़ी में घुमाने ले गया. गाड़ी में दो अन्य व्यक्ति भी पहले से मौजूद थे. कुछ दूर जाने के बाद आरोपी ने पीड़िता की सहेलियों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और पीड़िता को जबरन 'काशंग नाला' की तरफ ले गया, जहां गाड़ी के अंदर ही उसके साथ दुष्कर्म किया".

पेट दर्द और प्रेगनेंसी टेस्ट से फूटा भंडा

डर के मारे पीड़िता ने इस खौफनाक वारदात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया. दिसंबर 2022 में जब पीड़िता के पेट में तेज दर्द हुआ, तो उसकी मां उसे अस्पताल ले गई. ​अस्पताल में डॉक्टरों ने जब पीड़िता का प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो वह पॉजिटिव आया. ​इसके बाद डॉक्टरों ने पुलिस को सूचित किया. मां के पूछने पर पीड़िता ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस थाना रिकांगपिओ में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.

DNA रिपोर्ट ने अदालत में किया गुनाह साबित

​इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़िता के भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराया गया. वैज्ञानिक जांच में यह साबित हो गया कि आरोपी ललित मोहन ही उस भ्रूण का बायोलॉजिकल (जैविक) पिता था. ​अदालत ने इस वैज्ञानिक साक्ष्य और पीड़िता के बयानों को मद्देनजर दोषी को सख्त से सजा सुनाई. अदालत में सरकार की ओर से इस पूरे मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने प्रभावी ढंग से की.

ये भी पढ़ें: मिड डे मील थाली में नहीं सहन होगा जातीय भेदभाव का जहर! सभी बच्चों के साथ होगा समान व्यवहार, विभाग ने अपनाया कड़ा रुख

TAGGED:

POCSO COURT
KINNAUR RAPE CASE
DNA TEST
HIMACHAL PRADESH
KINNAUR MINOR RAPE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.