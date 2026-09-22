पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दो नाबालिग बहनों के दैहिक शोषण का है मामला
बलौदाबाजार में दो नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 5:56 PM IST
बलौदाबाजार : नाबालिग बहनों का अपहरण और फिर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोनों प्रकरणों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास सहित अन्य धाराओं में भी सजा दी है. दोनों मामलों में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ये फैसला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की ओर से की गई विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण और समयबद्ध चालान के बाद आया है. विशेष न्यायालय भाटापारा के पीठासीन अधिकारी एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने दोनों मामलों में अलग-अलग दंड का आदेश पारित किया.
कब की है घटना
पुलिस के अनुसार पहला मामला वर्ष 2022 में सिमगा थाना क्षेत्र से सामने आया था. एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने गुमशुदगी की जांच शुरू की. विवेचना के दौरान बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके दैहिक शोषण से संबंधित तथ्य सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालिका की तलाश के लिए तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों का इस्तेमाल किया.जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस के सामने आरोपी की भूमिका से जुड़े साक्ष्य भी सामने आए.
अगस्त 2024 में छोटी बहन भी हुई थी लापता
पुलिस के अनुसार इसी मामले से जुड़े आरोपी ने अगस्त 2024 में पीड़िता की छोटी नाबालिग बहन को भी कथित तौर पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. एक ही परिवार की दो नाबालिग बहनों से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच को और गंभीरता से आगे बढ़ाया. दोनों प्रकरणों में पॉक्सो एक्ट के साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई.
महाराष्ट्र में चला अंतरराज्यीय सर्च ऑपरेशन
पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में पीड़िताओं की तलाश के लिए टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद ली. जांच के दौरान दोनों बालिकाओं की लोकेशन महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने के बाद पुलिस टीमों ने वहां दबिश दी. अंतरराज्यीय समन्वय के जरिए चलाए गए अभियान में दोनों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद किया गया और उन्हें सकुशल उनके परिजनों को सौंपा गया.पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में पीड़िताओं की बरामदगी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष ध्यान दिया गया.
उम्र साबित करना रहा अहम
इन मामलों में पीड़िताओं की उम्र का निर्धारण अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण था. पुलिस विवेचना के दौरान स्कूल के मूल प्रवेश रजिस्टर और शैक्षणिक दस्तावेजों को विधिवत जब्त किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अदालत के समक्ष पेश किए गए इन दस्तावेजों के आधार पर पीड़िताओं की उम्र से संबंधित तथ्य स्थापित किए गए.नाबालिग होने का तथ्य दोनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा.
समय पर दाखिल किया गया चालान
पुलिस के अनुसार दोनों मामलों की विवेचना निर्धारित समयावधि में पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया. तत्कालीन थाना प्रभारी डीएसपी योगिता खापर्डे, तत्कालीन एसडीओपी ऐश्वर्य चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक एसके कुरैशी और पुलिस टीम की विवेचना का उल्लेख पुलिस विभाग ने किया है.अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने न्यायालय में मामले की पैरवी की.पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की पैरवी के आधार पर न्यायालय में दोनों मामलों को प्रमाणित किया गया.
पुलिस ने अभिभावकों से की अपील
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दें. किसी बच्चे के लापता होने या संकट में होने की स्थिति में बिना देरी किए नजदीकी थाने या डायल-112 पर सूचना दें. पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों में त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
पीड़िताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय
इस मामले में नाबालिग पीड़िताओं की पहचान कानून के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी गई है.उनकी पहचान बताने वाले नाम, फोटो, स्कूल, परिवार या अन्य व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा सकते. इसलिए खबर में भी किसी ऐसी जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे पीड़िताओं की पहचान उजागर हो. दो अलग-अलग मामलों में आए इस फैसले के बाद पुलिस ने इसे महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रभावी विवेचना का परिणाम बताया है. वहीं अब न्यायालय के विस्तृत आदेश के आधार पर आरोपी को सुनाई गई सजाओं की आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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