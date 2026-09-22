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पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, दो नाबालिग बहनों के दैहिक शोषण का है मामला

बलौदाबाजार : नाबालिग बहनों का अपहरण और फिर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोनों प्रकरणों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष के कठोर कारावास सहित अन्य धाराओं में भी सजा दी है. दोनों मामलों में दी गई सजाएं साथ-साथ चलेंगी. ये फैसला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की ओर से की गई विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य, दस्तावेजी प्रमाण और समयबद्ध चालान के बाद आया है. विशेष न्यायालय भाटापारा के पीठासीन अधिकारी एवं अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने दोनों मामलों में अलग-अलग दंड का आदेश पारित किया.



कब की है घटना



पुलिस के अनुसार पहला मामला वर्ष 2022 में सिमगा थाना क्षेत्र से सामने आया था. एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने गुमशुदगी की जांच शुरू की. विवेचना के दौरान बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके दैहिक शोषण से संबंधित तथ्य सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया.मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालिका की तलाश के लिए तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों का इस्तेमाल किया.जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस के सामने आरोपी की भूमिका से जुड़े साक्ष्य भी सामने आए.





अगस्त 2024 में छोटी बहन भी हुई थी लापता



पुलिस के अनुसार इसी मामले से जुड़े आरोपी ने अगस्त 2024 में पीड़िता की छोटी नाबालिग बहन को भी कथित तौर पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. एक ही परिवार की दो नाबालिग बहनों से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद पुलिस ने जांच को और गंभीरता से आगे बढ़ाया. दोनों प्रकरणों में पॉक्सो एक्ट के साथ एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई.





महाराष्ट्र में चला अंतरराज्यीय सर्च ऑपरेशन



पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में पीड़िताओं की तलाश के लिए टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद ली. जांच के दौरान दोनों बालिकाओं की लोकेशन महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों में मिलने के बाद पुलिस टीमों ने वहां दबिश दी. अंतरराज्यीय समन्वय के जरिए चलाए गए अभियान में दोनों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद किया गया और उन्हें सकुशल उनके परिजनों को सौंपा गया.पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में पीड़िताओं की बरामदगी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर विशेष ध्यान दिया गया.





उम्र साबित करना रहा अहम



इन मामलों में पीड़िताओं की उम्र का निर्धारण अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण था. पुलिस विवेचना के दौरान स्कूल के मूल प्रवेश रजिस्टर और शैक्षणिक दस्तावेजों को विधिवत जब्त किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अदालत के समक्ष पेश किए गए इन दस्तावेजों के आधार पर पीड़िताओं की उम्र से संबंधित तथ्य स्थापित किए गए.नाबालिग होने का तथ्य दोनों मामलों में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा.