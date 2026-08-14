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देहरादून छात्रा से दुष्कर्म मामला, आरोपी को 20 साल की सजा, भाभी पर भी जुर्माना

देहरादून जिले में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, भाभी पर भी लगा जुर्माना

COURT VERDICT IN POCSO CASE
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 14, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में देहरादून की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पीड़िता की भाभी के भाई (आरोपी) को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दिया है. साथ ही 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

वहीं, घटना की जानकारी होने के बावजूद सक्षम अधिकारी को सूचना नहीं देने पर पीड़िता की भाभी को पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है. मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला? पूरा मामला 2 जून 2022 का है. पीड़िता देहरादून में एक ट्रस्ट के सहयोग से पढ़ाई करती थी और छुट्टियों में अपने गांव गई थी. घटना के दिन परिवार के लोग मेले में गए थे और नाबालिग घर में अकेली थी. इसी दौरान उसकी भाभी का भाई सर्वेश उसके कमरे में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने अपनी भाभी को पूरी जानकारी दी थी.

अदालत के समक्ष सामने आया कि घटना की जानकारी होने के बावजूद भाभी ने इसकी सूचना किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दी. घटना के बाद जब पीड़िता वापस ट्रस्ट पहुंची तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं. डॉक्टर से जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई. डॉक्टर जांच में वो करीब पांच महीने की गर्भवती पाई गई.

इसके बाद मामले की जानकारी सामने आई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अदालत ने पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाया. रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 2009 थी और 2 जून 2022 को घटना के समय उसकी उम्र करीब 13 साल थी.

पीड़िता की गवाही को कोर्ट ने माना विश्वसनीय: सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय माना. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता ने शुरुआत से लेकर अदालत में गवाही देने तक सर्वेश को ही दुष्कर्म का आरोपी बताया. उसके बयान में आरोपी सर्वेश के खिलाफ लगातार एकरूपता रही. मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सर्वेश को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोषी करार दिया.

आरोपी को 20 साल की सजा: अदालत ने सर्वेश को पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) के तहत 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

भाभी पर 10 हजार का जुर्माना: वहीं, पीड़िता की भाभी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 21 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है. जुर्माना नहीं देने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

पीड़िता को 3 लाख रुपए प्रतिकर देने का आदेश: कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को नियमानुसार प्रतिकर की राशि दिलाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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