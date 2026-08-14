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देहरादून छात्रा से दुष्कर्म मामला, आरोपी को 20 साल की सजा, भाभी पर भी जुर्माना

देहरादून: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में देहरादून की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पीड़िता की भाभी के भाई (आरोपी) को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में दोषी करार दिया है. साथ ही 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

वहीं, घटना की जानकारी होने के बावजूद सक्षम अधिकारी को सूचना नहीं देने पर पीड़िता की भाभी को पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई है. मामले में एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला? पूरा मामला 2 जून 2022 का है. पीड़िता देहरादून में एक ट्रस्ट के सहयोग से पढ़ाई करती थी और छुट्टियों में अपने गांव गई थी. घटना के दिन परिवार के लोग मेले में गए थे और नाबालिग घर में अकेली थी. इसी दौरान उसकी भाभी का भाई सर्वेश उसके कमरे में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने अपनी भाभी को पूरी जानकारी दी थी.

अदालत के समक्ष सामने आया कि घटना की जानकारी होने के बावजूद भाभी ने इसकी सूचना किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दी. घटना के बाद जब पीड़िता वापस ट्रस्ट पहुंची तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं. डॉक्टर से जांच कराने पर उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई. डॉक्टर जांच में वो करीब पांच महीने की गर्भवती पाई गई.

इसके बाद मामले की जानकारी सामने आई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. अदालत ने पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को आधार बनाया. रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 20 अगस्त 2009 थी और 2 जून 2022 को घटना के समय उसकी उम्र करीब 13 साल थी.