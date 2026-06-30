तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर नाबालिग से दरिंदगी, दोषी पूर्व प्रधान को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद की सजा
किन्नौर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट रामपुर ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 3:12 PM IST
रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी की पहचान किशोरी लाल (43) के रूप में हुई है, जो रामपुर की एक पंचायत का प्रधान रह चुका है.
तांत्रिक विद्या और मौत का डर दिखाकर डराया
मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना सितंबर 2025 की है. 21 सितंबर 2025 को आरोपी ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय पीड़िता को स्कूल जाते समय रास्ते में रोका. उसने पीड़िता के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को छुआ और उसके बाद पीड़िता की सहेली के माध्यम से यह अफवाह फैलाई कि वह तांत्रिक विद्या जानता है. आरोपी ने डराया कि यदि इस माला का मंत्रों द्वारा इलाज न किया गया, तो पीड़िता के परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे.
घर बुलाकर किया दुष्कर्म
कमल चंदेल ने बताया, "पीड़िता के डर का फायदा उठाकर आरोपी ने 15 अक्टूबर 2025 को नाबालिग को अपने घर बुलाया. वहां उसने पीड़िता को पानी पिलाया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. जब पीड़िता ने भागने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसे जबरन पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी लगातार तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर और फोन पर बात करने का दबाव बनाकर पीड़िता का शोषण करता रहा. अंत में परेशान होकर पीड़िता ने पूरी आपबीती अपनी नानी को बताई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया".
वैज्ञानिक साक्ष्यों और 16 गवाहों ने दिलाई सजा
दौराने ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई के दौरान) अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए. इसके साथ ही स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (SFSL) भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट में भी अपराध की पुष्टि हुई. अदालत ने सभी गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को सही पाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई. सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की.
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