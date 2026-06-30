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तांत्रिक विद्या का डर दिखाकर नाबालिग से दरिंदगी, दोषी पूर्व प्रधान को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कैद की सजा

नाबालिग से दरिंदगी मामले में दोषी को मिली सजा ( ETV Bharat )

रामपुर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दोषी की पहचान किशोरी लाल (43) के रूप में हुई है, जो रामपुर की एक पंचायत का प्रधान रह चुका है. ​तांत्रिक विद्या और मौत का डर दिखाकर डराया ​मामले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि घटना सितंबर 2025 की है. 21 सितंबर 2025 को आरोपी ने आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय पीड़िता को स्कूल जाते समय रास्ते में रोका. उसने पीड़िता के गले में पहनी रुद्राक्ष की माला को छुआ और उसके बाद पीड़िता की सहेली के माध्यम से यह अफवाह फैलाई कि वह तांत्रिक विद्या जानता है. आरोपी ने डराया कि यदि इस माला का मंत्रों द्वारा इलाज न किया गया, तो पीड़िता के परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे. घर बुलाकर किया दुष्कर्म