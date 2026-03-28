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फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट ने रेपिस्ट को दी 10 साल की सजा, घर में घुसकर किया था दुष्कर्म

फिरोजाबाद : स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है. न्यायाधीश मुमताज अली ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी सर्वेश उर्फ भालू को 10 साल की कठोर सजा और 26 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है.

सरकारी वकील अवधेश भारद्वाज ने बताया, मामला थाना खैरगढ़ क्षेत्र का है. 25 अगस्त 2022 को आरोपी सर्वेश उर्फ भालू ने एक नाबालिग बालिका के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद 29 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने थाना खैरगढ़ में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया तेजी से पूरी की. विवेचक निरीक्षक अखिलेश कुमार ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया. पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए औऱ मात्र 33 दिनों के भीतर भौतिक साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया. जांच के दौरान पीड़िता और वादी के बयान दर्ज किए गए तथा साक्ष्यों के आधार पर धारा 506 भी बढ़ाई गई.