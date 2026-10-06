हरदोई में पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
विशेष लोक अभियोजक/अपर शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:51 PM IST
हरदोई : जनपद में पाॅक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष सत्र न्यायाधीश दिनेश गौड़ की अदालत ने आरोपी सुनील को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला साल 2017 का है, जब बेनीगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी.
10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा : विशेष लोक अभियोजक/अपर शासकीय अधिवक्ता अमित शुक्ला ने बताया कि अदालत में यही पक्ष रखा गया कि न्यूनतम निर्धारित सजा में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती. अदालत ने तर्कों को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में पैरवी : पुलिस के मुताबिक, “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना बेनीगंज पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई. न्यायालय द्वारा पाॅक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी सुनील को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.
अदालत में अधिवक्ता अमित शुक्ला ने दलील दी कि पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी, इसलिए कानूनन उसकी 'सहमति' का कोई वजूद नहीं रह जाता. उन्होंने उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए अदालत से गुजारिश की कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पाॅक्सो कानून में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए. अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुनील को 10 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
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