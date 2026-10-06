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हरदोई में पाॅक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

हरदोई : जनपद में पाॅक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष सत्र न्यायाधीश दिनेश गौड़ की अदालत ने आरोपी सुनील को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला साल 2017 का है, जब बेनीगंज थाना क्षेत्र से एक नाबालिग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी.