पीड़िता और आरोपी के शादी कर लेने पर पॉस्को एक्ट की कार्रवाई रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को दंडित किया जाता है, तो इसका पीड़िता के वैवाहिक जीवन और उनके बच्चे के भविष्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 10:39 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता और आरोपी के शादी कर लेने पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि यदि पीड़ित और आरोपी ने आपस में विवाह कर लिया है और वे एक सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं, तो केवल तकनीकी आधार पर आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है. आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी के खिलाफ दर्ज चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया है.
मामला वर्ष 2018 का है, जब लड़की के पिता ने थाना रजपुरा, जनपद संभल में युवक के खिलाफ अपहरण की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया है. पुलिस ने विवेचना के बाद इसमें दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी और 13 सितंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी.
मामले में नया मोड़ तब आया जब पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयानों में किसी भी प्रकार के अपराध या जबरदस्ती से इनकार कर दिया. पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और दोनों ने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली है. पीड़िता ने खुद को बालिग बताया और आरोपी के साथ पत्नी के रूप में रहने की इच्छा जताई.
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भी पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष पाई गई और उसके शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं मिले. रिकॉर्ड के अनुसार, दोनों का विवाह 3 जुलाई 2018 को पंजीकृत हुआ था और दिसंबर 2018 में उनकी एक बेटी का जन्म भी हुआ, जो वर्तमान में लगभग 7 वर्ष की है.
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि पीड़िता ने आरोपी के साथ स्वेच्छा से जीवन बिताने का निर्णय लिया है और वह अभियोजन का समर्थन नहीं कर रही है, तो मुकदमे को जारी रखना केवल समय की बर्बादी होगी. न्यायालय ने पाया कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही के दौरान भी आरोपी पर कोई आरोप नहीं लगाया. इसके अलावा, पीड़िता के पिता ने भी एक समझौता पत्र दाखिल कर कोर्ट को बताया कि अब उन्हें इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं करनी है.
कोर्ट ने कहा कि यदि इस स्तर पर आरोपी को दंडित किया जाता है, तो इसका पीड़िता के वैवाहिक जीवन और उनके बच्चे के भविष्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अपहरण, दुष्कर्म या पॉक्सो के बुनियादी तत्व मौजूद नहीं हैं क्योंकि पीड़िता एक सहमति देने वाली पक्षकार थी. कोर्ट ने संभल की अदालत में लंबित स्पेशल सेशन ट्रायल और संबंधित चार्जशीट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है.
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