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कन्नौज जिला कोर्ट से पॉक्सो एक्ट का आरोपी फरार; पुलिस को चकमा देकर भाग निकला

कन्नौज: जिला कोर्ट परिसर से सोमवार को पॉक्सो एक्ट का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी विनोद कुमार के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं.

संभावित ठिकानों पर दबिश के साथ हीं आसपास के इलाकों में तलाश की जा रही है. कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जानकारी के अनुसार सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम पुरवानैन निवासी अंकुल उर्फ अंशुल (25) पुत्र पन्नालाल के खिलाफ घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.

मढ़पुरा पुल के पास से हुई थी गिरफ्तारी: सौरिख पुलिस ने रविवार 30 अगस्त को आरोपी अंकुल उर्फ अंशुल को सौरिख-तिर्वा रोड स्थित मढ़पुरा पुल के पास से गिरफ्तार किया था. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस टीम उसे जिला कोर्ट लेकर पहुंची थी.

कोर्ट परिसर में फिंगर प्रिंट लेने की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान आरोपी ने शौच जाने की बात कही. सिपाही उसे शौचालय की ओर ले जा रहा था, तभी आरोपी ने अचानक सिपाही को धक्का दे दिया और मौका पाकर कोर्ट परिसर की बाउंड्री फांदकर फरार हो गया.