ETV Bharat / state

आगरा में पॉक्सो एक्ट का आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार, पुलिसकर्मी समेत आरोपी नामजद, जानें पूरा मामला

ताजनगरी आगरा में पुलिस की लापरवाही से पॉक्सो एक्ट का आरोपी चलती ट्रेन से कूद गया. पुलिस ताकती रह गई.

POCSO ACT ACCUSED ESCAPES
पॉक्सो एक्ट का आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा में शृंगारपुर-किरावली रेलवे स्टेशन के बीच चार सितंबर की रात पॉक्सो एक्ट का एक आरोपित चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया. मिर्जापुर पुलिस ने आरोपी सूरत में पकड़ कर किशोरी को बरामद किया था. मिर्जापुर पुलिस दोनों को ट्रेन से लेकर ला रही थी.

पुलिस की लापरवाही से आरोपित मौका मिलते ही चलती ट्रेन से कूदकर भाग गया. इस मामले में अब मिर्जापुर पुलिस के एक दारोगा ने जीआरपी आगरा फोर्ट थाना पर आरोपी पुलिस कर्मियों के साथ ही फरार आरोपित के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ कराया है.

POCSO Act accused escapes
आगरा में पॉक्सो ऐक्ट का एक आरोपित चलती ट्रेन से कूदकर फरार. (ईटीवी भारत)

आगरा जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि मिर्जापुर जिले के पड़री थाना में तैनात दारोगा जयप्रकाश ने जीआरपी आगरा फोर्ट थाना में एक तहरीर दी.

इसमें आरोप है कि पड़री थाना में तैनात दारोगा विजय शंकर यादव, महिला मुख्य आरक्षी गीता, आरक्षी नीरज कुमार और अभियुक्त सूरज कुमार पांडेय उर्फ हर्ष पांडेय को नामज़द किया है.

वादी दारोगा जय प्रकाश ने जीआरपी को बताया कि पड़री थाना क्षेत्र से 16 वर्षीय किशोरी लापता होने पर परिजन ने अपहरण का मुकदमा लिखा गया. जिस पर पुलिस ने विवेचना शुरू की, तो पकरी का पुरा, बेलकन (पड़री, मिर्जापुर) निवासी सूरज कुमार पांडेय का नाम प्रकाश में आया.

जिस पर पड़री थाना पुलिस को जानकारी मिली कि किशोरी और आरोपित सूरत में उमरा क्षेत्र में है. इसके बाद दो सितंबर को पुलिस टीम मिर्जापुर से सूरत के लिए रवाना हुई थी. पुलिस ने चार सितंबर को सूरत पुलिस के सहयोग से आरोपित सूरज कुमार पांडेय को पकड़कर किशोरी भी सकुशल बरामद कर ली.

POCSO Act accused escapes
पॉक्सो ऐक्ट का आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार. (ईटीवी भारत)

ट्रेन की धीमी गति देखकर कूदकर भाग गया

वादी दारोगा जयप्रकाश ने जीआरपी आगरा फोर्ट को बताया कि मिर्जापुर पुलिस टीम में शामिल दारोगा विजय शंकर यादव, महिला मुख्य आरक्षी गीता, आरक्षी नीरज कुमार अपने साथ बरामद किशोरी और आरोपित सूरज कुमार पांडेय को मधुबनी एक्सप्रेस में चार सितंबर को उधना रेलवे स्टेशन से मिर्जापुर जाने को सवार हुए. रात करीब साढ़े बारह बजे ट्रेन आगरा में रेलवे स्टेशन शृंगारपुर और किरावली के बीच थी. आरोपी तभी लघुशंका करने गया. पुलिसकर्मी भी उसके साथ थे. मगर, ट्रेन की रफ्तार धीमी देखकर आरोपी सूरज कुमार पांडेय चलती ट्रेन से कूद गया मगर पुलिसकर्मी चलती ट्रेन से नहीं कूद पाए.

शृंगारपुर-किरावली के बीच में हुई घटना

जब ट्रेन रुकी तो पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश शुरू की, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला. इस मामले में दारोगा विजय शंकर यादव आगरा में ही रुक गए और आरोपित की तलाश में जुटे रहे. जबकि, मुख्य महिला आरक्षी गीता और आरक्षी नीरज कुमार बरामद किशोरी को लेकर मिर्जापुर पहुंच गए.

आरोपित का सुराग नहीं मिलने पर पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ लापरवाही और आरोपित के अगेंस्ट पुलिस अभिरक्षा से भागने की धारा में तहरीर दी है. जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि दारोगा जयप्रकाश की तहरीर पर विजय शंकर यादव, महिला मुख्य आरक्षी गीता, आरक्षी नीरज कुमार और अभियुक्त सूरज कुमार पांडेय उर्फ हर्ष पांडेय के खिलाफ मुक़दमा किया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

TAGGED:

AGRA NEWS
आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार
पॉक्सो एक्ट का आरोपी फरार
POCSO ACT ACCUSED ESCAPES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.