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कोरबा में कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल से नीचे गिरा पॉक्सो का आरोपी प्रधान पाठक, छलांग लगाई या धक्का दिया जांच जारी

कोरबा में कोर्ट परिसर में दूसरी मंजिल से नीचे गिरा पॉक्सो का आरोपी प्रधान पाठक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दरअसल आरोपी प्रधान पाठक नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के आरोप में काफी दिनों से फरार चल रहा था. जिसकी पुलिस तलाश में थी. संभावना है कि वह अपने जमानत से संबंधित काम से कोर्ट परिसर पहुंचा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस बात की पुलिस को भनक लग गई और वह आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार करने कोर्ट परिसर पहुंच गए. इन्हीं सब में यह हादसा हुआ है.

कोरबा: न्यायालय परिसर में गुरुवार को एक बड़ी घटना सामने आई है. पॉक्सो एक्ट का आरोपी प्रधान पाठक, अधिवक्ता भवन की दूसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गया. जिसका अस्पताल में इलाज जारी है. पॉक्सो के आरोपी प्रधान पाठक ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे पीछे से धक्का दिया है. पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस आरोप की भी जांच की बाद कही है.

पॉक्सो केस का आरोपी दूसरी मंजिल से गिरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2023 की घटना में पर केस दर्ज

न्यायालय परिसर के दूसरी मंदिर से गिरा घायल आरोपी प्रधान पाठक बताया जा रहा है. जिस पर 2023 में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप लगा. जिसकी जांच की गई थी. इस जांच के आधार पर 2024 में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. तभी से वह लगातार फरार था. इसके बाद गुरुवार 16 अप्रैल को न्यायालय परिसर में दिखा और इसी बीच दूसरे मंजिल से गिरकर घायल होने की घटना सामने आई है.

धक्का देने का आरोप

आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर धक्का देने का आरोप लगाया है. साथ ही गलत केस में फंसाने की भी बात कही है. जबकि इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है. पॉक्सो के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार था. गुरुवार को जब न्यायालय पहुंचे तब पुलिस को इस बात की खबर मिली और पुलिसकर्मी उन्हें गिरफ्तार करने न्यायालय पहुंच गए. ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने उनका पीछा किया और बचने के लिए प्रधान पाठक ने खुद छलांग लगा दी. या हो सकता है उन्हें किसी ने धक्का दिया, यह जांच का विषय है.

युवक के गिरने की सूचना मिली तब पुलिस पहुंची

इस विषय में एडिशनल एसपी लखन पटले का कहना है कि गुरुवार के दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक अधिवक्ता भवन के दूसरे मंदिर से गिरकर घायल हो गया है. इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने जब तस्दीक की तब तक पता चला कि युवक पॉक्सो का आरोपी है और लंबे समय से फरार है.

आरोपी युवक को का इलाज फिलहाल चल रहा है. अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जो भी आरोप उसके द्वारा लगाए गए हैं, उसकी भी जांच चल रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी.- लखन पटले, एएसपी

ASP ने कहा कि न्यायालय परिसर में बहुत से पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं. जो कई कार्यों के लिए वहां जाते हैं. आरोपी पर पॉक्सो का केस लगा हुआ है और कलेक्ट्रेट से इसकी जांच की गई थी और इसी जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था.