इच्छाड़ी डैम में पानी छोड़ने से फंसा पोकलेन ऑपरेटर, हलक में आई जान, मजदूरों ने किया रेस्क्यू

विकासनगर: देहरादून में डाकपत्थर में स्थित इच्छाड़ी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण अफरा तफरी मच गई. मरम्मत कार्य में जुटे मजदूर और पोकलेन ऑपरेटर पानी के तेज बहाव में पोकलेन के ऊपर फंस गए. गजब की बात है कि जल विद्युत निगम ने पानी छोड़ने से पहले साइरन भी बजाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मजदूर समय से बाहर नहीं निकल पाए.

टोंस नदी पर बने इच्छाड़ी डैम से भारी मात्रा में पानी आते ही डैम के ठीक सामने डाउन स्ट्रीम में मरम्मत का कार्य कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई. चारों तरफ पानी का तेज बहाव से मजदूर और मशीन ऑपरेटर घबरा गए. इससे डैम के ठीक सामने पोकलेन मशीन को चला रहे ऑपरेटर की जान खतरे में पड़ गई.

इच्छाड़ी डैम में पानी छोड़ने से फंसा पोकलेन ऑपरेटर (SOURCE- VIRAL VIDEO)

जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार 2 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. घटना में डैम पर तैनात जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने पानी छोड़ने से पहले दो बार अर्लट साइरन बजाया था. लेकिन समान को समेट रहे दो मशीन ऑपरेटर और एक मजदूर समय पर बाहर नहीं निकल पाए. किसी तरह एक मजदूर और एक ऑपरेटर ने भागकर अपनी जान बचाई. लेकिन एक मशीन ऑपरेटर पोकलेन मशीन पर ही फंस गया. अपनी जान बचाने के लिए पोकलेन मशीन ऑपरेटर ने मशीन के आगे वाले हिस्से पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की. लेकिन पानी के रौद्र रूप के कारण ऑपरेटर घबरा गया.