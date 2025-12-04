ETV Bharat / state

इच्छाड़ी डैम में पानी छोड़ने से फंसा पोकलेन ऑपरेटर, हलक में आई जान, मजदूरों ने किया रेस्क्यू

डैम से पानी छोड़ने पर नदी के बीच में फंसा पोकलेन ऑपरेटर, मजदूरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई जान.

Ichhari Dam
इच्छाड़ी डैम में पानी छोड़ने से फंसा पोकलेन ऑपरेटर (SOURCE- VIRAL VIDEO)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 4, 2025 at 10:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: देहरादून में डाकपत्थर में स्थित इच्छाड़ी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण अफरा तफरी मच गई. मरम्मत कार्य में जुटे मजदूर और पोकलेन ऑपरेटर पानी के तेज बहाव में पोकलेन के ऊपर फंस गए. गजब की बात है कि जल विद्युत निगम ने पानी छोड़ने से पहले साइरन भी बजाया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मजदूर समय से बाहर नहीं निकल पाए.

टोंस नदी पर बने इच्छाड़ी डैम से भारी मात्रा में पानी आते ही डैम के ठीक सामने डाउन स्ट्रीम में मरम्मत का कार्य कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई. चारों तरफ पानी का तेज बहाव से मजदूर और मशीन ऑपरेटर घबरा गए. इससे डैम के ठीक सामने पोकलेन मशीन को चला रहे ऑपरेटर की जान खतरे में पड़ गई.

इच्छाड़ी डैम में पानी छोड़ने से फंसा पोकलेन ऑपरेटर (SOURCE- VIRAL VIDEO)

जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार 2 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है. घटना में डैम पर तैनात जल विद्युत निगम के कर्मचारियों ने पानी छोड़ने से पहले दो बार अर्लट साइरन बजाया था. लेकिन समान को समेट रहे दो मशीन ऑपरेटर और एक मजदूर समय पर बाहर नहीं निकल पाए. किसी तरह एक मजदूर और एक ऑपरेटर ने भागकर अपनी जान बचाई. लेकिन एक मशीन ऑपरेटर पोकलेन मशीन पर ही फंस गया. अपनी जान बचाने के लिए पोकलेन मशीन ऑपरेटर ने मशीन के आगे वाले हिस्से पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश की. लेकिन पानी के रौद्र रूप के कारण ऑपरेटर घबरा गया.

घटना के समय मौके पर काफी मजदूर मौजूद थे. सभी ऑपरेटर को बचाने के लिए जद्दोजहन करने लगे. इस बीच कुछ मजदूरों ने सीढ़ी से ऑपरेटर को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे. जबकि कुछ मजदूरों ने रस्सी फेंककर ऑपरेटर का सुरक्षित रेस्क्यू किया.

वहीं इस मामले पर यूजेवीएनएल सिविल के ईई महेश अधिकारी से घटना को लेकर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं पाया.

इससे पूर्व जुड्डो डैम से पानी छोड़ा गया था. जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ कुछ मजदूर यमुना नदी कटापत्थर क्षेत्र में फंस गए थे. जिन्हें एसडीआरएफ की मदद से नदी के तेज बहाव से काफी मशक्कत के बाद बाहर सुरक्षित निकाला गया था. कालसी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

इच्छाड़ी डैम में फंसे मजदूर
डैम से छोड़ा पानी
WATER RELEASED FROM DAM
POCLAIN OPERATOR TRAPPED IN RIVER
ICHHARI DAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.