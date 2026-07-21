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वन विभाग के हत्थे चढ़ा पैंथर का शिकारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फंदा लगाकर किया था शिकार

एसआईटी की गिरफ्तार में आरोपी विशाल ( Source : MHTR Management )

कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक पैंथर की शिकारी के फंदे में फंसने से 5 जुलाई को मौत हो गई थी. पैंथर का शव शिकारी फंदे में चंबल नदी की कराइयों के नजदीक मिला था. इस मामले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी. एसआईटी को मंगलवार को सफलता मिल गई है. टीम ने पैंथर के शिकार के लिए फंदा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में भी पेश किया था. जहां से 3 दिन पूछताछ के लिए रिमांड पर फॉरेस्ट कस्टडी में लाया गया है. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि कोटा के नयागांव निवासी विशाल हरिजन को पैंथर की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोपी को तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिकारी फंदे ने ली पैंथर की जान, मचा हड़कंप