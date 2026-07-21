वन विभाग के हत्थे चढ़ा पैंथर का शिकारी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में फंदा लगाकर किया था शिकार
एसआईटी को मंगलवार को सफलता मिल गई है. पैंथर के शिकार के लिए फंदा लगाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार. जानिए पूरा मामला...
Published : July 21, 2026 at 10:04 PM IST
कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक पैंथर की शिकारी के फंदे में फंसने से 5 जुलाई को मौत हो गई थी. पैंथर का शव शिकारी फंदे में चंबल नदी की कराइयों के नजदीक मिला था. इस मामले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी. एसआईटी को मंगलवार को सफलता मिल गई है. टीम ने पैंथर के शिकार के लिए फंदा लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायालय में भी पेश किया था. जहां से 3 दिन पूछताछ के लिए रिमांड पर फॉरेस्ट कस्टडी में लाया गया है.
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर और मुख्य वन संरक्षक सुगनाराम जाट ने बताया कि कोटा के नयागांव निवासी विशाल हरिजन को पैंथर की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जा रही है. आरोपी को तकनीकी अनुसंधान और साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.
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उसके घर पर तलाशी लेने पर 2 किलोग्राम पोटाश, कुल्हाड़ी, क्लच वायर, दो चाकू, मोटा तार और एक मोबाइल बरामद किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद एडीजे कोर्ट क्रम संख्या 5 में पेश किया गया था. इसके बाद उसे 3 दिन के रिमांड पर लाया गया है. विशाल वाल्मीकि से इस घटनाक्रम में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी. आरोपी ने ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर जोन में शिकार के लिए फंदा लगाया था. इसकी चपेट में आने से 5 वर्षीय मादा पैंथर बुरी तरह से फंस गई थी. उसके बाहर नहीं निकल पाने के चलते तड़पते हुए उसकी मौत हो गई थी.
कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम चंबल रिवर की सफारी पर गई थी, तब उन्हें पैंथर को फंदे से लटका मिला था. इसके बाद मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रबंधन सक्रिय हो गया. सीसीएफ सुगनाराम जाट ने अपील भी की है कि वन्यजीवों के शिकार या अपराध से संबंध में कोई भी सूचना है तो वह पुलिस या वन विभाग को दे सकते हैं. उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और संबंधित आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.