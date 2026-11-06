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वन्यजीवों के अवैध शिकार और अंगों की तस्करी पर एक्शन, बीजापुर में पैंगोलिन के शल्क और तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी पकड़े गए

वन्यजीवों के अवैध शिकार और अंगों की तस्करी पर एक्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बीजापुर: जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है. वन विभाग की टीम ने दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर पैंगोलिन और तेंदुए की एक खाल बरामद की है. दोनों कार्रवाइयों में 6 लोगों को पकड़ा गया है. बरामदगी के बाद विभाग अब वन्यजीवों के शिकार के स्रोत, संभावित खरीदारों और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है.

9 किलो शल्क बरामद वन विभाग की पहली कार्रवाई तहसील गंगालूर के ग्राम रेड्डी में की गई. यहां टीम ने दबिश देकर पैंगोलिन के 9.260 किलो शल्क बरामद किए. मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया. पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर विभागीय टीम ने दूसरी कार्रवाई भी की.