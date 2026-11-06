वन्यजीवों के अवैध शिकार और अंगों की तस्करी पर एक्शन, बीजापुर में पैंगोलिन के शल्क और तेंदुए की खाल के साथ 6 आरोपी पकड़े गए
पैंगोलिन और तेंदुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों में शामिल, शिकार और अंग संग्रहण पर कठोर दंड का प्रावधान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 3:11 PM IST
बीजापुर: जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार और उनके अंगों की तस्करी का मामला सामने आया है. वन विभाग की टीम ने दो अलग-अलग गांवों में दबिश देकर पैंगोलिन और तेंदुए की एक खाल बरामद की है. दोनों कार्रवाइयों में 6 लोगों को पकड़ा गया है. बरामदगी के बाद विभाग अब वन्यजीवों के शिकार के स्रोत, संभावित खरीदारों और इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटा है.
9 किलो शल्क बरामद
वन विभाग की पहली कार्रवाई तहसील गंगालूर के ग्राम रेड्डी में की गई. यहां टीम ने दबिश देकर पैंगोलिन के 9.260 किलो शल्क बरामद किए. मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया. पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर विभागीय टीम ने दूसरी कार्रवाई भी की.
दूसरी कार्रवाई में तेंदुए की खाल बरामद
आरोपियों से पूछताछ के बाद तहसील आवापल्ली के ग्राम मल्लेपल्ली, बासागुड़ा में कार्रवाई की गई. यहां से तेंदुए की एक खाल बरामद हुई और दो अन्य लोगों को पकड़ा गया. वन विभाग से मिली जानकारी अनुसार पैंगोलिन और तेंदुआ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक में शामिल संरक्षित प्रजातियां हैं.
शिकार और अंग सग्रहण गैर-कानूनी
संरक्षित प्रजातियों के जानवरों का शिकार, अंगों के संग्रहण और अवैध कारोबार पर कठोर दंड का प्रावधान है. दोनों मामलों में वन अपराध दर्ज कर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है. दो अलग-अलग गांवों से वन्यजीवों के अंगों की बरामदगी के बाद विभाग अब इनके स्रोत का पता लगाने में जुटा है.
आगे की जांच जारी
जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनका शिकार कहां किया गया और इन्हें किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर संभावित तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है.