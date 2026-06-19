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वायरल वीडियो से बेनकाब हुए शिकारी, दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी के शिकार में सात गिरफ्तार

सुकमा : सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने वन्यजीव शिकार के एक गंभीर मामले का खुलासा कर दिया. सुकमा वनमंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोंटा विकासखंड के ग्राम गोलापल्ली में वन्यजीव शिकार के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से देसी हथियार, गुलेल और घटना से संबंधित मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 15 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.





कैसे हुआ खुलासा ?

जानकारी के अनुसार सुकमा वनमंडल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली थी. वीडियो में कुछ व्यक्ति तीन मृत विशाल भारतीय गिलहरियों (इंडियन जायंट स्क्विरल) और एक बंदर के साथ दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आते ही वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की.जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान की गई और वन विभाग की टीम ने ग्राम गोलापल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में दबिश देकर सात आरोपियों को हिरासत में लिया.

आरोपियों ने कबूला गुनाह

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विशाल भारतीय गिलहरियों का शिकार करके उनके मांस का सेवन भी किया था. वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी निर्मित हथियार, दो गुलेल और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. मामले की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल से मिले बालों के नमूने, जब्त मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.