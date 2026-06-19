वायरल वीडियो से बेनकाब हुए शिकारी, दुर्लभ विशाल भारतीय गिलहरी के शिकार में सात गिरफ्तार
सुकमा वनमंडल में दुर्लभ भारतीय गिलहरी के शिकार के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 19, 2026 at 5:27 PM IST
सुकमा : सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने वन्यजीव शिकार के एक गंभीर मामले का खुलासा कर दिया. सुकमा वनमंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोंटा विकासखंड के ग्राम गोलापल्ली में वन्यजीव शिकार के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से देसी हथियार, गुलेल और घटना से संबंधित मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 15 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
कैसे हुआ खुलासा ?
जानकारी के अनुसार सुकमा वनमंडल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली थी. वीडियो में कुछ व्यक्ति तीन मृत विशाल भारतीय गिलहरियों (इंडियन जायंट स्क्विरल) और एक बंदर के साथ दिखाई दे रहे थे. वीडियो सामने आते ही वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की.जांच के दौरान वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान की गई और वन विभाग की टीम ने ग्राम गोलापल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में दबिश देकर सात आरोपियों को हिरासत में लिया.
आरोपियों ने कबूला गुनाह
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने विशाल भारतीय गिलहरियों का शिकार करके उनके मांस का सेवन भी किया था. वन विभाग ने आरोपियों के कब्जे से एक देशी निर्मित हथियार, दो गुलेल और मोबाइल फोन जब्त किए हैं. मामले की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने के लिए घटनास्थल से मिले बालों के नमूने, जब्त मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
किन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार ?
गिरफ्तार आरोपियों में मड़कम आनंद निवासी गोलापल्ली, सोड़ी बिच्चैया, माड़वी राजू, माड़वी चलपनी और सुकमा सोमैया निवासी माड़ीगुड़ा, उईका इशाक निवासी लक्ष्मीपुरम तथा मल्लम चन्द्रा निवासी सिंगाराम शामिल हैं.इनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 2(36), 9, 39, 50 एवं 51 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.
वन्यजीव हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की अमूल्य धरोहर हैं. सोशल मीडिया पर प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वन्यजीवों के अवैध शिकार के प्रति विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति है. हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि वन्यजीव अपराध की किसी भी जानकारी को तत्काल विभाग तक पहुंचाएं, ताकि जैव विविधता और वन्यजीवों का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके- अक्षय दिनकर भोसले, DFO
दुर्लभ वन्यजीवों का किया शिकार
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशाल भारतीय गिलहरी भारत की सबसे बड़ी वृक्षवासी गिलहरियों में से एक है. यह प्रजाति वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बीजों के प्रसार के माध्यम से जंगलों के प्राकृतिक पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यही कारण है कि इस दुर्लभ प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-2 के अंतर्गत कानूनी संरक्षण प्राप्त है. इसके शिकार, पकड़ने, घायल करने अथवा इसके किसी अंग के व्यापार पर कठोर दंड और कारावास का प्रावधान है.
वन विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे वन्यजीवों और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के अवैध शिकार, वन्यजीव तस्करी या वन अपराध की जानकारी तुरंत विभाग को दें. अधिकारियों का कहना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखने में वन्यजीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है.
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