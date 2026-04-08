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इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते ही गिरफ्तार, ऐसे पकड़ में आया शातिर शिकारी

दरअसल, जिले में वन्यजीव संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत वन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक रील के जरिए वन विभाग ने शातिर शिकारी को ट्रैक कर गिरफ्तार किया. आरोपी द्वारा संरक्षित वन्यजीवों का शिकार कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करना ही उसके गिरफ्तारी का कारण बन गया.

दंतेवाड़ा: बस्तर के घने जंगल न सिर्फ अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बस्तर के वन अपनी सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं. बस्तर के जंगलों में कई दुर्लभ जीव जंतु मिलते हैं जो बस्तर की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं. लेकिन शिकारी मांस और पैसों के लालच में जंगल के दुर्लभ जीव जंतुओं का शिकार करने से बाज नहीं आते. वन विभाग ने एक ऐसे ही शिकारी को पकड़ा है जो जंगली जानवरों का शिकार करने में माहिर है.

इंस्टाग्राम पर वीडियो किया शेयर, पकड़ा गया शिकारी

वन विभाग के अनुसार, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अनुसूची-1 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति इंडियन जायंट स्क्विरेल (विशाल गिलहरी) का शिकार करते हुए वीडियो में देखा गया. वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरोपी की पहचान और लोकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू की. साइबर ट्रैकिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंची.

दबिश में मिले भालू के खाल

राज्य एंटी पोचिंग टीम के सहयोग से दंतेवाड़ा और गीदम रेंज की संयुक्त टीम ने आज कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी. तलाशी के दौरान टीम को आरोपी के कब्जे से 9 गिलहरियों के अवशेष, एक भालू की खाल तथा शिकार में उपयोग किए जाने वाले फंदे बरामद हुए. वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है

वन विभाग की अपील

वन विभाग ने बताया कि अनुसूची-1 के अंतर्गत आने वाले वन्यजीवों का शिकार करना गंभीर अपराध है, जिसमें कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वन्यजीवों के संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग दें. वन्यजीव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं, जिनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है.

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