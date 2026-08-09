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गाजियाबाद में 3.90 लाख घरों तक पहुंची PNG, हर महीने जुड़ रहे 6 हजार कनेक्शन

विभाग की कोशिश है कि पाइपलाइन उपलब्ध होने के बाद संबंधित क्षेत्र के अधिक से अधिक परिवार पीएनजी सुविधा का लाभ उठाएं.

गाजियाबाद में पीएनजी नेटवर्क से हर महीने जुड़ रहे 6 हजार कनेक्शन
गाजियाबाद में पीएनजी नेटवर्क से हर महीने जुड़ रहे 6 हजार कनेक्शन (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 8:16 PM IST

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Updated : August 9, 2026 at 8:37 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में घरेलू रसोई गैस के क्षेत्र में पाइप नेचुरल गैस का दायरा लगातार बढ़ रहा है. शहर के साथ-साथ मोदीनगर और लोनी के क्षेत्र में भी पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. जिला पूर्ति विभाग के मुताबिक जिले में अब तक तीन लाख 90 हजार 656 पीएनजी कनेक्शन लगाए जा चुके हैं. हर महीने औसत 6 हजार से अधिक नए कनेक्शन जुड़ रहे हैं. विभाग का लक्ष्य है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी की पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां अधिक से अधिक घरों को इस सुविधा से जोड़ा जाए.

जिलापूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, जिले में पीएनजी नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है. वर्तमान में बड़ी संख्या में पीएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने नए उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है. करीब 6000 से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन हर महीने लगाया जा रहे हैं. पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ विभाग की ओर से उन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, जहां पीएनजी के लाइन पहले से उपलब्ध है.

अमित तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी (ETV Bharat)

3.90 लाख घरों तक पहुंची PNG

पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है लेकिन सभी घरों ने अभी तक पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया है. ऐसे इलाकों में लोगों को पीएनजी कनेक्शन के फायदे और उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जा रही है. विभाग का प्रयास है कि पाइपलाइन उपलब्ध होने के बावजूद जिन घरों में भी पीएनजी कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी जल्द इस नेटवर्क से जोड़ा जाए. इससे पीएनजी उपभोक्ताओं का आधार बढ़ाने के साथ एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी.

एलपीजी कनेक्शन वापस करने की अपील

पीएनजी नेटवर्क के विस्तार के बीच जिला पूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं से लगातार अपील की जा रही है कि जिनके घर में पीएनजी कनेक्शन लग चुका है, लेकिन उनके नाम पर एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन भी मौजूद है. विभाग ऐसे उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन वापस करने की अपील कर रहा है. विभाग का कहना है कि जिन घरों में पीएनजी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है. वह नियमित घरेलू जरूरत के लिए पीएनजी का इस्तेमाल किया जा सकता है.

गाजियाबाद के हर क्षेत्र में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार

ऐसे में एक ही परिवार के नाम पर पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन होने की स्थिति में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए उपभोक्ताओं को जागरुक कर रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि है कि इस संबंध में उपभोक्ताओं को लगातार जानकारी दी जा रही है, ताकि रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रहे और उपलब्ध गैस कनेक्शन का बेहतर उपयोग हो सके. पीएनजी नेटवर्क का विस्तार अब गाजियाबाद के शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है. मोदीनगर और लोनी क्षेत्र में भी पाइपलाइन बिछाने और नेटवर्क को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है. इन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंचने के साथ आने वाले समय में बड़ी संख्या में परिवारों को पीएनजी कनेक्शन मिलने की संभावना है.

पाइपलाइन गैस का प्रयोग लगातार बढ़ रहा

जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी के मुताबिक, गाजियाबाद के नगरीय क्षेत्र में भी पीएनजी पाइपलाइन के विस्तार का काम चल रहा है. विभाग और संबंधित एजेंसी का प्रयास है कि अधिक से अधिक आबादी तक पाइपलाइन गैस की सुविधा पहुंचाई जा सके, इसलिए उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पाइपलाइन नेटवर्क को आगे बढ़ाने की संभावना है. जिले में प्रतिमा 6 हजार से अधिक नए पीएनजी कनेक्शन लगना इस बात का संकेत है कि पाइपलाइन गैस का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है. जैसे-जैसे नए इलाकों में पाइपलाइन पहुंच रही है, वैसे-वैसे कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है. विभाग की कोशिश है कि पाइपलाइन उपलब्ध होने के बाद संबंधित क्षेत्र के अधिक से अधिक परिवार पीएनजी सुविधा का लाभ उठाएं.

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Last Updated : August 9, 2026 at 8:37 PM IST

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