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नालंदा में धमाके के साथ गैस लिकेज, PNG कनेक्शन के दौरान हादसा

नालंदा में धमाके के साथ गैस लिकेज से अफरा-तफरी मच गयी. PNG कनेक्शन के दौरान हादसा हुआ.

png gas leakage in nalanda
नालंदा में धमाके के साथ गैस लिकेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 23, 2026 at 8:41 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा में गैस रिसाव के कारण बड़ा हादसा टल गया. घटना बिहारशरीफ-राजगीर फोरलेन पर सिलाव बाईपास की है. सोमवार की शाम एक होटल में नए कनेक्शन के दौरान पीएनजी (PNG) सप्लाई पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने लगा. गैस के भारी दबाव से पाइप फट गया. इस घटना से पूरे फोरलेन और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में दुकानदार दुकानें बंद कर भागने लगे.

नए गैस कनेक्शन के दौरान हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम करीब 7:00 बजे गैस एजेंसी के कुछ कर्मी फोरलेन किनारे स्थित एक होटल में नया गैस कनेक्शन जोड़ने का काम कर रहे थे. इसी दौरान पाइपलाइन में गैस के अत्यधिक प्रेशर के कारण अचानक एक छोटा छेद बड़ा हो गया. एक जोरदार आवाज के साथ तेजी गैस का रिसाव शुरू हो गया. आसमान में गैस के गुबार को देखकर लोगों में दहशत फैल गयी.

नालंदा में धमाके के साथ गैस लिकेज (ETV Bharat)

पुलिस ने रोका ट्रैफिक, फायर ब्रिगेड मुस्तैद: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत सिलाव थाना को इसकी सूचना दी. खबर मिलते ही सिलाव थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आगजनी को रोकने के लिए पुलिस ने एहतियात के तौर पर फोरलेन पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को पूरी तरह रोक दिया. घटनास्थल पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है, जो स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

"मामले की गंभीरता से वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और गैस कंपनी की टेक्निकल टीम को जल्द से जल्द पहुंचने को कहा गया है. इस घटना के बाद कर्मियों की मानें तो 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी जांच कर आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराएंगे." -धर्मेंद्र कुमार, सिलाव थानाध्यक्ष, नालंदा

png gas leakage in nalanda
नालंदा में धमाके के साथ गैस लिकेज (ETV Bharat)

गैस कंपनी की लापरवाही: स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी देखी गई कि घटना की तत्काल सूचना गोरमा स्थित मुख्य गैस जंक्शन को दे दी गई थी. इसके बावजूद, करीब एक घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी गैस कंपनी का कोई अधिकारी या तकनीकी मिस्त्री मौके पर नहीं पहुंच सका था. गैस का लगातार हो रहा रिसाव आसपास के घने रिहाइशी और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है.

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