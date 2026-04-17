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LPG GAS की टेंशन को बॉय: कानपुर में PNG GAS कनेक्शन के लिए फीस तय, 10 दिनों में घर तक कनेक्शन

कानपुर: शहर में ऐसे उपभोक्ता जो घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से राहतभरी खबर सामने आई है. ऐसे उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने का मौका मिलेगा. तीन हजार रुपये में जहां उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा, वहीं क्षेत्र में पाइपलाइन होने पर महज 10 दिनों में कनेक्शन मिल जाएगा. वहीं, पाइपलाइन न होने पर 30 से 45 दिनों के अंदर कनेक्शन मिल सकेगा.





एडीएम ने की बैठक: गुरुवार को इस मामले पर एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार की अध्यक्षता में पीएनजी गैस कनेक्शनों के विस्तार को लेकर जरूरी बैठक हुई. पीएनजी गैस कंपनियों द्वारा जिले में गैस पाइपलाइन विस्तार एवं उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने पर मंथन हुआ. एडीएम सिटी ने कहा, लोग चाहें तो अब पीएनजी गैस कनेक्शन ले सकते हैं.

सीयूजीएल मैनेजर बोले 1.31 लाख घरेलू कनेक्शन हैं: सीयूजीएल के सीनियर मैनेजर ने बताया रामादेवी से कल्याणपुर तक गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित है. मौजूदा समय में 1.31 लाख घरेलू, 460 वाणिज्यिक तथा 152 औद्योगिक कनेक्शन संचालित हैं. हर हफ्ते लगभग 350 से 400 घरेलू, सात से 11 वाणिज्यिक तथा एक औद्योगिक कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. उपभोक्ता अपनी समस्याओं के समाधान हेतु जूही एवं लखनपुर स्थित कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं. वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन सीयूजीएल की वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकते हैं. इसमें पंजीकरण शुल्क तीन हजार रुपये निर्धारित है. पाइपलाइन उपलब्ध होने पर 10 दिन तथा अन्यथा 30 से 45 दिनों में कनेक्शन प्रदान किया जाता है.