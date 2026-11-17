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लाइन डाल लगाया मीटर, लेकिन नहीं आई PNG...मांग और आपूर्ति के फेर में उलझे कंजूमर

कोटा में पीएनजी लाइन डाली, लेकिन गैस नहीं आई. ( ETV Bharat gfx )

कोटा: प्रदेश में कोटा पहला शहर था, जहां पाइप नेचुरल गैस (PNG) की शुरुआत हुई थी. साल 2014 से गेल इंडिया और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) ने प्रयास शुरू किए, लेकिन अभी तक मात्र 18,000 कंज्यूमर तक यह गैस पहुंच पाई. इनमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा खड़ा किया, लेकिन गैस नहीं होने से आगे कनेक्शन तक सप्लाई नहीं पहुंच पाई. इसमें घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन शामिल हैं. अभी मिल रहे पीएनजी कोटे से 4 गुना मांग ज्यादा है. आवंटन क्षमता बढ़ने पर ही शेष कनेक्शन चार्ज होंगे.