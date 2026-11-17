लाइन डाल लगाया मीटर, लेकिन नहीं आई PNG...मांग और आपूर्ति के फेर में उलझे कंजूमर
कोटा को मांग से चार गुना कम मिल रही पाइप नेचुरल गैस. आधारभूत ढांचा तैयार होने के बावजूद LPG के भरोसे उपभोक्ता.
Published : November 17, 2026 at 6:58 AM IST
कोटा: प्रदेश में कोटा पहला शहर था, जहां पाइप नेचुरल गैस (PNG) की शुरुआत हुई थी. साल 2014 से गेल इंडिया और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) ने प्रयास शुरू किए, लेकिन अभी तक मात्र 18,000 कंज्यूमर तक यह गैस पहुंच पाई. इनमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन शामिल हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा खड़ा किया, लेकिन गैस नहीं होने से आगे कनेक्शन तक सप्लाई नहीं पहुंच पाई. इसमें घरेलू और कमर्शियल कनेक्शन शामिल हैं. अभी मिल रहे पीएनजी कोटे से 4 गुना मांग ज्यादा है. आवंटन क्षमता बढ़ने पर ही शेष कनेक्शन चार्ज होंगे.
सिस्टम के बावजूद एलपीजी के भरोसे: ईरान युद्ध के बाद देश में एलपीजी शॉर्टेज आई थी, तब अचानक PNG सप्लाई की मांग उठी. PNG भी खाड़ी और अन्य देशों से भारत आ रही है. ऐसे में इसकी सप्लाई चेन काफी धीमी हो गई. लिहाजा कोटा में हजारों कंज्यूमर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद PNG का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. वजह उनके घरों तक गैस नहीं पहुंचना है. केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है. ये अभी एलपीजी सिलेंडर के भरोसे हैं. इनमें कुछ घरेलू कनेक्शन ऐसे हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर दो से तीन साल पहले ही खड़ा कर दिया गया था.
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60 हजार एससीएमएच गैस की जरूरत: डीजीएम सीपी चौधरी ने बताया कि 88000 घरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है. केवल घरों के बाहर गैस चार्ज नहीं है. ऐसे में गैस सप्लाई बढ़ेगी तो कनेक्शन बारी-बारी दे देंगे. अभी सप्लाई के लिए 15 हजार स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति घंटा (SCMD) गैस मिल रही है. कोटा में 1 लाख से ज्यादा कनेक्शन के लिए 60 हजार एससीएमएच गैस की जरूरत है. जिन घरों में कनेक्शन हो रहे हैं, उनके एलपीजी सिलेंडर और कनेक्शन सरेंडर करने पड़ रहे हैं.
यह मिल रहा जवाब: कोटा शहर के सहारा एन्क्लेव निवासी शशि नामा ने कहा कि साल 2025 में दिवाली के आसपास कनेक्शन किया था. पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया. तब कहा था, मार्च तक नेचुरल गैस उनके घर पहुंच जाएगी. दिवाली 2026 भी निकल गई. अब लगता है कि अगले साल मार्च के बाद ही कनेक्शन हो पाएगा. अभी कोई उम्मीद नहीं है. हमने बात की तो जवाब मिला, गैस की उपलब्धता के आधार पर कनेक्शन होगा. अक्षरधाम कॉलोनी निवासी सरिता शर्मा बोलीं, हमारे पूरे क्षेत्र में कई घरों के बाहर गैस के पाइप व मीटर लगा दिए, लेकिन ये चालू नहीं हैं. कोटा शहर के कई इलाकों में गैस कनेक्शन चालू कर दिए हैं. हमें भी ये कनेक्शन मिलने चाहिए, क्योंकि यह गैस सस्ती है. एलपीजी सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं.
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किफायती और कम खतरनाक: संतोषी नगर इलाके के सुंदर लालवानी बोले, हमसे फिलहाल पैसा नहीं लिया. कहा था कि लाइन चालू होने पर कनेक्शन का 6 हजार रुपए देना है, अन्यथा 5 रुपए रोजाना के अनुसार डेढ़ सौ रुपए महीना भी दे सकते हैं. हालांकि कनेक्शन कब चालू होगा, कोई नहीं बता पा रहा. पीएनजी लाइन को घर पर इंस्टॉल करवाने वाले राधेश्याम बोले, यह काफी किफायती हो सकती है. एलपीजी जितनी खतरनाक भी नहीं है. इसकी ज्वलनशील क्षमता कम है, हालांकि उपयोग में अच्छी है. इसके बावजूद कनेक्शन नहीं हो रहे.
मार्च 2027 का टारगेट, अस्पताल व सर्किट हाउस जुड़ेंगे: आरएसजीएल अब बड़ी सरकारी कॉलोनी या बड़ी इंडस्ट्री के एरिया में सप्लाई करने वाली है. इसे लेकर मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन (MDPE) डालने वाले हैं. डीजीएम चौधरी ने बताया कि एमबीएस, नए अस्पताल, सर्किट हाउस व सिविल लाइंस में कनेक्शन देने हैं. इन इलाकों में 1000 से ज्यादा कनेक्शन है. जहां भी मैस या कैंटीन है, वहां कमर्शियल कनेक्शन देंगे. रेलवे वर्कशॉप, कैंटीन और हाउसिंग एरिया में करीब 25 किमी लाइन डालेंगे. इसमें एक हजार कनेक्शन घरेलू होंगे. कमर्शियल व इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी होंगे. इसके बाद आर्मी एरिया में 2000 हाउसहोल्ड को कनेक्शन की योजना है. इसमें 45 किमी एमडीपीई डाली जाएगी. इसमें आर्मी कैंटीन और वहां के मैस में कमर्शियल कनेक्शन देंगे. राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी (RAC) कैम्पस में भी 500 घर है, जहां 10 किमी लाइन डाली जाएगी. कैंटीन और मैस में भी सप्लाई करेंगे. सेंट्रल जेल में मैस के अलावा करीब 100 हाउस कनेक्शन हैं. पांच कमर्शियल कनेक्शन वहां होंगे. डीसीएम कैंपस, देवाशीष सिटी में भी लाइन डालने की योजना है. यह सब मार्च 2027 के पहले करने का टारगेट है.
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सस्ती और पोल्यूशन फ्री : डीजीएम सीपी चौधरी ने बताया कि नेचुरल गैस में सेफ्टी ज्यादा है. यह कम उपयोग आता है. इसके दाम कम हैं. पीएनजी सीएनजी से 30 फीसदी ज्यादा हीट जनरेट करती है. पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है. पीएनजी सीएनजी से काफी सस्ती है. कोटा में अभी घरेलू गैस के 52 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) है, जबकि कमर्शियल के दाम 90 और इंडस्ट्रियल के 87 रुपए है. एलपीजी के दाम करीब 70 रुपए प्रति किलो के आसपास हैं.
उत्पादन बढ़ाने के प्रयास: डीजीएम सीपी चौधरी ने कहा, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल की तरह निकलती है. इसे एक से दूसरी जगह ले जाने को पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बदला जाता है. इसे 162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं. इसके बाद लिक्विड फॉर्म में जहाज से लाते हैं. इसके विशेष टैंकर होते हैं. इसके बाद बंदरगाहों पर पाइप नेचुरल गैस में गर्म कर बदलते हैं. बाद में पाइपलाइन के जरिए सप्लाई करते हैं. भारत में अभी केवल 6 फीसदी गैस का उत्पादन है. इसे बढ़ाने को केंद्र सरकार फेजवाइज 12 अलग—अलग प्लांट लगा रही है. इसमें कोयले से भी नेचुरल गैस का उत्पादन प्रस्तावित है. इनमें एनटीपीसी कुछ उत्पादन करेगी. यह ओडिशा और बंगाल की खाड़ी में लगाए जाने हैं.
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