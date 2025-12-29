ETV Bharat / state

सर्दी में बढ़ी बच्चों में निमोनिया की समस्या; बिना डॉक्टरी सलाह ने दें दवा, इस तरह रखें ख्याल

वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान ने बताया, ओपीडी में आजकल 70 से 80 फीसदी बच्चे सांस की बीमारी से संबंधित आ रहे हैं.

Photo Credit- ETV Bharat
बच्चों में निमोनिया के मामले बढ़े. (Photo Credit- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: एक सप्ताह से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है. इससे बच्चों और बुजुर्गों की सेहत बिगड़ने लगी है. सरकारी अस्पतालों में निमोनिया समेत दूसरे संक्रमण से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ गई है. वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल (डफरिन) के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान ने बताया कि ओपीडी में इस समय 70 से 80 फीसदी बच्चे सांस की बीमारी से संबंधित आ रहे हैं. इनमें से 10 से 15 फीसदी निमोनिया से पीड़ित होते हैं.

डॉक्टर के परामर्श के बिना बच्चों को दवा न दें: डॉ. सलमान ने बताया कि बच्चों को जैसे ही खांसी जुकाम हो तो तुरंत उन्हें डॉक्टर को दिखाएं. मर्जी से दवा देना उनकी सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है. बगैर डॉक्टर के परामर्श के बच्चों को दवा न दें. तीन से चार दिन सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात है यदि इससे अधिक दिन तक समस्या होती है, तो पीडियाट्रिक को जरूर दिखाएं.

Photo Credit- ETV Bharat
तीन से चार दिन सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात है. (Photo Credit- ETV Bharat)

कमरे में ब्लोअर लगाएं, तो बर्तन में पानी जरूर रखें: डॉ. सलमान ने बताया कि अक्सर लोग कमरे में ब्लोअर लगा लेते हैं, जो कमरे की नमी को कम कर देता है. इसलिए कमरे में एक खुले बर्तन में पानी भरकर जरूर रखना चाहिए. साथ ही बच्चे को कमरे से तुरंत बाहर सर्द जगह पर ले जाने से बचें. तापमान ठंडा गर्म होने से बच्चा बीमार हो सकता है.

निमोनिया के प्रमुख लक्षण: बलरामपुर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी ने बताया कि सामान्य से अधिक तेज सांस चलना या सांस लेने में परेशानी होने, सांस लेते या खांसते समय छाती में दर्द, पसली चलना, खांसी के साथ पीले, हरे या जंक के रंग का बलगम, बुखार, कंपकंपी या ठंड लगना, पसीना आना, होंठ या नाखून नीले होना, उल्टी होना, पेट या सीने के निचले हिस्से में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द भी निमोनिया का लक्षण हो सकता है.

अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान:

  • बच्चे को अस्थमा है, तो नेबुलाइजर साथ रखें.
  • अपनी मर्जी से दवा देने से बचें.
  • नेबुलाइजर डॉक्टर की देखरेख में ही कराएं.
  • छह माह तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध ही पिलाएं.
  • बिना विशेषज्ञ की सलाह बच्चे को एंटीबायोटिक न दें.
  • नंगे पैर न घूमने दें, हवा और प्रदूषण से बच्चों का बचाव करें.
  • बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर रखें.
  • सर्दी जुकाम होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.
  • तीन दिन से अधिक खांसी जुकाम है तो जांच अवश्य कराएं.
  • ठंडे खाद्य पदार्थ न खाने दें.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में जनता दर्शन; योगी बोले-दबंग-माफिया के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई, गरीबों को उजाड़ने वाले बख्शे न जाएं

TAGGED:

PNEUMONIA RECOVERY SYMPTOMS
PNEUMONIA TREATMENT IN CHILDREN
PNEUMONIA PROBLEM IN WINTER
PNEUMONIA RECOVERY TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.