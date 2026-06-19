खेतों में वैक्यूम सिस्टम से होगी फ़सलों की बुवाई, लागत होगी आधी कमाई होगी दोगुनी

खेतों में वैक्यूम सिस्टम से होगी फ़सलों की बुवाई, लागत होगी आधी कमाई होगी दोगुनी
छिंदवाड़ा में पहली बार हो रहा न्यूमेटिक प्लांटर मशीन का इस्तेमाल. एक-एक बीज उठाती है मशीन, 4 किलो में एक एकड़ की बोनी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 8:41 PM IST
छिंदवाड़ा: सीड ड्रिल, बैल और हल से खेती का तरीका अब पुराना हो गया है. अब एक ऐसी तकनीक आई है जो वैक्यूम तरीके से खेतों में बुआई करेगी. इस तकनीक की मदद से समय की बचत के साथ ही उपज भी ज्यादा होगी. इस मशीन से खेतों में लगने वाले बीज की लागत आधी हो जाती है और उपज दोगुनी होने की संभावना रहती है. जानिए कौन सी है जादूई मशीन.
वैक्यूम सिस्टम करता है काम, लागत होती है कम
छिंदवाड़ा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया "न्यूमेटिक प्लांटर एक ऐसी मशीन है जो किसानों की लागत कम करने के साथ ही फायदे का सौदा साबित होगी. छिंदवाड़ा जिले में पहली बार इसका प्रयोग किया जा रहा है."
"यह मशीन वैक्यूम तरीके से काम करती है और जब चलती है तो एक निश्चित दूरी के साथ ही निश्चित गहराई में बीजों को रोपती है ताकि हर बीज एक समय में ही अंकुरित होता है. यह किसानों के लिए काफी लाभदायक होता है, क्योंकि जब हाथ या ट्रैक्टर जैसे दूसरे साधनों से जब बोनी होती है तो दाने ज्यादा लगते हैं जिससे लागत बढ़ जाती है."
एक-एक बीज उठाती है मशीन, 4 किलो में एक एकड़ की बोनी
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया "पुरानी और पारंपरिक मशीन कई बार एक साथ दो से तीन बीज भी लगा देती है, जिससे किसानों को नुकसान भी होता है और लागत बढ़ जाती है. इसके साथ ही बीज बेकार भी हो जाते हैं. खेतों में बोनी करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती थी. लेकिन इसमें सिर्फ एक ट्रैक्टर ड्राइवर की जरूरत होती है. अगर सही तरीके से बीज लगाया जाए तो लगभग 4 किलो बीज में एक एकड़ में बोनी इस मशीन के जरिए की जा सकती है."
कैसे काम करती है न्यूमेटिक प्लांटर मशीन
यह मशीन ट्रैक्टर के पावर टेक ऑफ सॉफ्ट से ऑपरेट होती है और हवा का दबाव यानि वैक्यूम बनाती है. इसमें छोटे-छोटे छिद्रों वाली डिस्क लगी होती है जिससे वैक्यूम के कारण बीज इन छिद्रों से चिपक जाते हैं. मशीन जैसे ही खेत में आगे बढ़ती है, वैक्यूम हट जाता है और बीज ठीक तय की गई दूरी और गहराई पर जमीन में गिर जाते है. न्यूमेटिक प्लांटर मशीन एक बार में एक ही बीज गिराती है, जिससे बीजों का छूटना या दो बीज एक साथ गिरना रुक जाता है.
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पंक्तियों के बीच और पौधे से पौधे के बीच की दूरी बिल्कुल समान रहती है, जिससे फसल का समान विकास होता है. यह मशीन बहुत तेज गति से बुवाई करती है, जिससे महंगी मजदूरी बचती है. साथ ही समय की भारी बचत होती है. इस मशीन से मक्का, कपास, सूरजमुखी, मूंगफली, तुअर सहित मोटे अनाज को खेतों में लगाया जा सकता है.