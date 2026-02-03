ETV Bharat / state

पीएनबी में करोड़ों का गोल्ड घोटाला : 73 पैकेटों में रखा नकली सोना, मैनेजर समेत 5 बैंककर्मी सस्पेंड

झुंझुनूं में PNB में करोड़ों रुपये के गोल्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है. बैंक से 4.1 किलो सोना गायब बताया जा रहा है.

मैनेजर समेत 5 बैंककर्मी सस्पेंड
मैनेजर समेत 5 बैंककर्मी सस्पेंड (फोटो ईटीवी भारत झुंझुनूं)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 2:16 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:47 PM IST

झुंझुनूं : नवलगढ़ कस्बे के नानसा गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में गोल्ड लोन स्कैम सामने आया है. बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के असली सोने के जेवरात की जगह नकली जेवरात रखकर चार किलो से अधिक सोना गायब कर दिया. इस संबंध में बैंक मैनेजर सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. सोने की कीमत साढ़े छह करोड़ से अधिक बताई जा रही है.

मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने मैनेजर सहित पांच कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. ASP देवेंद्र रजावत ने बताया कि बैंक अधिकारी मुकेश कुमार सिहाग ने तत्कालीन मैनेजर अमित जांगिड़, उप प्रबंधक अनंत प्रकाश चौधरी व बैंक के बीसी संचालक संतोष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंक में जमा करवाई गई सोने की ज्वैलरी के पैकेट्स से छेड़छाड़ की गई. उनमें असली सोने की ज्वैलरी की जगह नकली ज्वैलरी रख दी गई और असली ज्वैलरी गायब कर दी गई. रिपोर्ट में 73 पैकेट्स में नकली सोना मिलने की बात कही गई है.

झुंझुनू में PNB गोल्ड लोन स्कैम (वीडियो ईटीवी भारत झुंझुनूं)

इन 73 पैकेट्स में 4 किलो 198 ग्राम नकली सोने के जेवरात मिले हैं. तीन पैकेट्स में वजन भी कम मिला. इतने वजन के सोने की कीमत साढ़े छह करोड़ से अधिक है. बैंक में गोल्ड लोन लेने वालों के करीब 450 पैकेट्स स्ट्रॉन्ग रूम की गोल्ड सेफ में जमा थे. इनमें से करीब 250 के साथ छेड़छाड़ मानी जा रही है. एक ग्राहक ने भी शिकायत दी है कि उसका 152.19 ग्राम गोल्ड गिरवी था, पैकेट में सिर्फ 30 ग्राम ही मिला. सीसीटीवी फुटेज में 21 जनवरी को शाम करीब 6:50 बजे तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार जांगिड़ व बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट संतोष कुमार सैनी स्वर्ण आभूषणों को बॉक्स में भरकर बैंक शाखा से बाहर जाते हुए दिखाई दिए. इसके बाद 22 जनवरी को शाम 6:30 बजे दोनों को स्ट्रॉन्ग रूम स्थित गोल्ड सेफ में रखे स्वर्ण पैकेट्स से छेड़छाड़ करते हुए नजर आए. इन दो दिन में सोने के भावों में करीब 11 हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई थी.

