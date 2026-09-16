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PNB के करेंसी चेस्ट में नकली नोट का मामला; संविदा चालक गिरफ्तार, NIA कर रही जांच

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : जिले में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदेश चौधरी के रूप में हुई है. वह गंगोह रोड पर न्यू नंदपुरी कॉलोनी, थाना कुतुबशेर क्षेत्र का रहने वाला है. जांच के मुताबिक, आदेश चौधरी सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में संविदा चालक के तौर पर काम करता था. इस मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया है. इससे पहले 7 सितंबर को एनआईए ने एफआईआर में नामजद आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. अब आदेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी करेंसी चेस्ट से नकली नोटों की खेप बाहर निकालने और असली करेंसी के स्थान पर जाली नोट पहुंचाने की कथित साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. एएसपी मनोज यादव ने बताया कि जाली करेंसी मामले में चालक आदेश को NIA की टीम ने गिरफ्तार किया है. बाकि लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमें लगी हुई हैं. जाली नोटों के कनेक्शन की भी छानबीन की जा रही है.

यह था मामला : बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में नकली करेंसी का मामला 29 अगस्त 2026 को सामने आया था. सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस को सिविल लाइंस स्थित पीएनबी करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली भारतीय करेंसी नोट मिलने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आई थी.