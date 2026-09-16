ETV Bharat / state

PNB के करेंसी चेस्ट में नकली नोट का मामला; संविदा चालक गिरफ्तार, NIA कर रही जांच

सहारनपुर के PNB करेंसी चेस्ट से मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोट मामले में NIA कर रही जांच.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : जिले में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदेश चौधरी के रूप में हुई है.

वह गंगोह रोड पर न्यू नंदपुरी कॉलोनी, थाना कुतुबशेर क्षेत्र का रहने वाला है. जांच के मुताबिक, आदेश चौधरी सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में संविदा चालक के तौर पर काम करता था. इस मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया है.

इससे पहले 7 सितंबर को एनआईए ने एफआईआर में नामजद आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया था. अब आदेश चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी करेंसी चेस्ट से नकली नोटों की खेप बाहर निकालने और असली करेंसी के स्थान पर जाली नोट पहुंचाने की कथित साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है.

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि जाली करेंसी मामले में चालक आदेश को NIA की टीम ने गिरफ्तार किया है. बाकि लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी कई टीमें लगी हुई हैं. जाली नोटों के कनेक्शन की भी छानबीन की जा रही है.

यह था मामला : बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में नकली करेंसी का मामला 29 अगस्त 2026 को सामने आया था. सहारनपुर के थाना सदर बाजार पुलिस को सिविल लाइंस स्थित पीएनबी करेंसी चेस्ट से 17.29 करोड़ रुपये के नकली भारतीय करेंसी नोट मिलने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका सामने आई थी.

इसके बाद बैंक की ओर से तीनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था. शुरुआत में सदर बाजार थाने में 29 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी. मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 178 के तहत दर्ज हुआ था और शुरुआती तौर पर तीन आरोपियों को नामजद किया गया था. मामले की गंभीरता और कथित तौर पर बड़े स्तर पर जाली करेंसी से जुड़े नेटवर्क की आशंका को देखते हुए जांच बाद में एनआईए को सौंपी गई.



एनआईए ने 3 सितंबर 2026 को इस मामले को री-रजिस्टर किया और जांच अपने हाथ में ले ली. जांच एजेंसी अब बैंक करेंसी चेस्ट में जाली नोटों के पहुंचने, करेंसी के रख-रखाव और आवाजाही तथा इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है. जांच के दौरान बैंक के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों और बाहरी लोगों के बीच संभावित कनेक्शन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है.

इससे पहले गिरफ्तार किए गए अमित कुमार से भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है. एनआईए ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी का लक्ष्य पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के साथ शेष सह-आरोपियों और संदिग्धों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना है. 17.29 करोड़ रुपये की जाली भारतीय मुद्रा से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जांच के दायरे पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें : सहारनपुर PNB करेंसी चेस्ट मामला: 17.29 करोड़ के नकली नोट केस में NIA की जांच तेज, दो आरोपियों की तलाश

TAGGED:

PNB CURRENCY CHEST FRAUD
NIA INVESTIGATION UP
FAKE INDIAN CURRENCY NOTE
ACCUSED ARRESTED IN SAHARANPUR
SAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.