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CSJMU में दिखा पीएम की अपील का असर; ई-कार्ट से दफ्तर पहुंचे कुलपति, बोले- "ऑनलाइन हों ज्यादातर बैठकें"

कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी काम कराएंगे.

ई-कार्ट से दफ्तर पहुंचे कुलपति
ई-कार्ट से दफ्तर पहुंचे कुलपति (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 7:50 PM IST

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कानपुर : पीएम नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील का असर छत्रपति शाहू जी महाराज विवि (CSJMU) में मंगलवार से दिखने लगा है. सीएसजेएमयू परिसर में मंगलवार को विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक समेत अन्य प्रशासनिक अफसर ई-कार्ट (बैटरी चलित गाड़ी) से अपने कार्यालय पहुंचे.

कुलपति प्रो. विनय पाठक ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

"मेट्रो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें उपयोग" : इस मामले को लेकर विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि अब प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कैंपस के अंदर अपने वाहनों का कम से कम प्रयोग करें. वहीं, विवि आने के लिए मेट्रो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें.

"राष्ट्रहित में है पीएम की अपील" : कुलपति ने कहा कि अगर शहर से कहीं बाहर किसी बैठक या अन्य कामों से जाना है तो अपने वाहन ले जाएं. कुलपति ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील राष्ट्रहित में है, इसे सभी देशवासियों को मानना और खुद पर लागू करना चाहिए. इससे कहीं न कहीं देशहित में बड़ा योगदान देखने को मिलेगा.

ऑनलाइन होंगी अधिकतर बैठकें : विवि के कुलपति प्रो. विनय पाठक ने कहा कि अब विवि व संबद्ध काॅलेजों के साथ होने वाली ज्यादातर बैठकों को भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कराया जाएगा, जिससे शिक्षकों को अपने कॉलेज से विवि कम आना पड़े.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हम आने वाले दिनों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन पर भी काम कराएंगे. छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए बहुत अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसी तरह विवि की ओर से सभी प्राचार्यों को भी निर्देश देंगे कि वह पीएम मोदी द्वारा की गई अपील को अपने स्तर से कालेजों में क्रियान्वित कराएं.

यह भी पढ़ें : तेलंगाना में पीएम मोदी, देशवासियों से की अपील, 'सोना कम खरीदें'

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