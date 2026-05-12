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पीएम मोदी की अपील का असर, मोहन यादव के काफिले से कम हुईं VIP गाड़ियां, रैलियां भी नहीं होंगी

पीएम मोदी की अपील का असर ( Etv Bharat )

भोपाल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर तेजी से देखने मिल रहा है. अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी पीएम की कम ईंधन खपत वाली अपील पर तुरंत एक्शन लिया है. सीएम ने बड़ा फैसला लिया है कि उनके काफिले में अब कम के कम और केवल जरूरी गाड़ियां ही होंगी. साथ ही, उनके दौरे पर किसी तरह की कोई वाहन रैली भी नहीं होगी. मुख्यमंत्री के इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ भी हो रही है. मंत्रियों से भी कम वाहन इस्तेमाल करने की अपील मुख्यमंत्री ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा, '' आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है. आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी. सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे. साथ ही, नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे.'' मुख्यमंत्री ने खुद कम की काफिले से गाड़ियां, दौरे में नहीं होगी वाहन रैली (Etv Bharat)