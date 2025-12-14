ETV Bharat / state

PMO का नाम 'सेवातीर्थ' करने पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद; कहा- यह धार्मिक शब्द, वहां साजिश होती है, उसे पवित्र कैसे कह सकते हैं?

'गौ माता की रक्षा के लिए पड़ेगा वोट' : अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मार्च में संतों के साथ गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए विचार होगा. बिहार में गौ रक्षकों को चुनाव लड़ने के आह्वान पर उन्होंने कहा कि गौ रक्षकों को बिहार में 5 लाख 86 हजार 13 वोट मिले. प्रत्येक विधानसभा में मिली वोटों की गणना करें तो औसतन हर विधानसभा से 3 हजार वोट मिले हैं. इससे गौरक्षक उत्साहित हैं. अब इस बारे में देश में चर्चा चल पड़ी है कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट पड़ेगा.

'संतों को राजनेताओं से वापस ले लेना चाहिए आशीर्वाद' : शंकराचार्य ने कहा कि अब संतों ने ये योजना बनाई है कि आगामी वर्ष में अंग्रेजी की 10 और 11 मार्च यानी चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को सभी एकत्रित होकर इस बारे में विचार करें. हमने राजनीतिक दलों को आशीर्वाद दिया है. हमारा ही आशीर्वाद लेकर हमारी ही मां (गाय माता) को बेच रहे हैं. जैसे राजनीति में समर्थन वापसी होती है वैसे ही अपना आशीर्वाद भी संतों को ऐसे राजनेताओं से वापस ले लेना चाहिए.

'सरकार को एक दिन पिघलना ही पड़ेगा' : गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, उसके लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिल रही?. इस सवाल के जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हमारे प्रयास में ही कमी है. जब एक पात्र में चावल पकाते हैं और उसके नीचे आग जलाते हैं तो चावल पकते हैं. इसी तरह उन्हें भी प्रयत्न करते ही रहना पड़ेगा. एक न एक दिन सफलता मिलेगी. भरोसा है कि सरकारों को एक न एक दिन पिघलना ही पड़ेगा.

'बर्फ से दूर रहने वालों को लगती है ठंड' : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि लोगों के मन में यह धारणा है कि शीतकाल आ गया है तो काफी सर्दी होगी लेकिन उन्हें तो हिमालय पर ऐसा नहीं लगा. वहां धूप खिली हुई है. यह मिथ्या धारणा है कि जहां बर्फ होती है वहां ठंड ज्यादा होती है, बल्कि बर्फ से जो दूर होता है उसे ठंड लगती है. जहां ज्यादा बर्फ होती है वहां बर्फ में गुफा बना ली जाती है. उसमें रहने के दौरान ठंड नहीं लगती है.

ये कहना है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का. हाल ही में वह शीतकालीन चारधाम यात्रा से लौटे हैं. मेरठ प्रवास के दौरान ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...

मेरठ : ' सेवातीर्थ हमारा धार्मिक शब्द है, उससे खिलवाड़ का अधिकार देश के किसी भी नेता को नहीं है. प्रधानमंत्री कार्यालय में षड्यंत्र होता है. उसे कैसे सेवातीर्थ जैसा पवित्र तीर्थ कह सकते हैं. जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे. गौ सेवक यूपी की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. बाबर के नाम पर देश में शौचालय भी मंजूर नहीं मस्जिद तो दूर की बात है'.

उन्होंने कहा कि अभी तक देश में बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, जाति, धर्म के नाम समेत अलग-अलग मुद्दों के लिए वोट डाले गए हैं, लेकिन देश की सनातनी जनता ने अभी वोट ही नहीं किया है. इसलिए अब वे चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव तक गौ रक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए और इसी पर वोट हो. जिसको गौ माता की रक्षा के लिए आना होगा वह आएगा नहीं तो चला जाएगा. अब नगरपालिका से लेकर विधाननसभा चुनाव समेत हर चुनाव में गौ भक्त खड़ा होगा.

'गाय के नाम पर वोट दें लोग' : क्या जरूरत पड़ी तो पार्टी बनाएंगे?. इस सवाल के जवाब में शंकराचार्य ने कहा कि वह कोई राजनीतिज्ञ नहीं हैं जो पार्टी बनाएंगे. वह तो हिंदुओं को प्रेरणा दे रहे हैं कि वे अपनी गौ माता के लिए वोट दें. राजनीतिक दल गौ माता की उपेक्षा कर रहे हैं. गाय के नाम पर वोट देना शुरू कर दें, राजनेता अपने आप ठीक हो जाएंगे.

'बाबर राजनीतिक मुसलमान था' : पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण से संबंधित सवाल पूछने पर शंकराचार्य ने कहा कि 'बाबर इतिहास का एक किरदार है. अब कोई अगर बाबर के नाम पर नया काम करना चाहता है तो उसके नाम पर शौचालय भी नहीं बनना चाहिए. बाबर के नाम पर मस्जिद हरगिज बर्दास्त नहीं. बाबर राजनीतिक मुसलमान था'.

'पीएमओ के नए नाम से तीर्थ शब्द हटना चाहिए' : प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवातीर्थ नाम देने से आखिर इतनी नाराजगी क्यों?. इस स्वाल के जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ये नोटिफिकेशन निकाले, ये गजट निकाले कि उनमें ये शक्ति आ गई है कि पीएम ऑफिस में जो आकर यहां नहाएगा उसके पाप धुल जाएंगे. पापमोचनी शक्ति नहीं है तो तीर्थ कैसे हो जाओगे?. प्रधानमंत्री कार्यालय के बदले नाम से तीर्थ शब्द हटना चाहिए.

'तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हैं' : शंकराचार्य ने कहा कि अगर मुख्य सचिव को प्रधानमंत्री कह दिया जाए तो क्या यह प्रधानमंत्री को अच्छा लगेगा?. शास्त्रों में तीर्थ का मतलब ये बताया गया है कि जहां के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय में आखिर कौन सा पानी है जिसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे. सेवा तीर्थ पवित्र शब्द है. कार्यालय में हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा. वहां जूता पहनकर भी लोग जाएंगे. उनमें से बहुत से मांसाहारी भी होंगे, जो घर से टिफिन पैक कराकर नॉनवेज भी लेकर जाएंगे. तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हैं.

'जहां धर्म विरुद्ध व्यवहार वहां पवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता' : उन्होंने कहा कि देश में राजभाषा विभाग है, राजभाषा विभाग से बोलिए आपको कोई अच्छा शब्द खोजकर बताए. सेवातीर्थ हमारा धार्मिक शब्द है, उससे खिलवाड़ का अधिकार देश के किसी भी नेता को नहीं दे सकते. वह बर्दाश्त नहीं करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय जहां साम दाम दंड भेद हो रहे हैं, जहां तरह-तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं जहां तरह-तरह की योजनाएं बनाई जा रहीं हैं, जहां धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहां पवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिख दिया है. अगर आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे. जनता के बीच भी जाएंगे. चुप रह जाने से फिर और भी बात बढ़ेगी. जिस तरह की ये चेष्टा की गई है ये धर्म को क्षति पहुंचाने वाली है.

