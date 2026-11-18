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RDVV के कुलगुरु के खिलाफ PMO का एक्शन, मुख्य सचिव को जांच के निर्देश

लगातार विवादों में कुलगुरु वर्मा ( Etv Bharat )

जबलपुर : रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गई है. कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय यादव की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

साथ ही शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी देने और जवाब की प्रति PMO पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है. मुख्य सचिव कार्यालय ने पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग भेज दिया है.