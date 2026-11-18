RDVV के कुलगुरु के खिलाफ PMO का एक्शन, मुख्य सचिव को जांच के निर्देश
कुलगुरु के खिलाफ पूर्व कुलगुरु ने की थी शिकायत, नियुक्ति की वैधता समेत कई आरोप, कुलगुरु बोले-जांच के लिए तैयार. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 9:16 AM IST
जबलपुर : रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों की शिकायत अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंच गई है. कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय यादव की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले में नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही शिकायतकर्ता को कार्रवाई की जानकारी देने और जवाब की प्रति PMO पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है. मुख्य सचिव कार्यालय ने पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग भेज दिया है.
प्रधानमंत्री को की गई थी शिकायत
दरअसल, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय यादव ने 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शिकायत भेजी थी. इस पत्र पर कर्मचारियों ने अपने खून से हस्ताक्षर किए थे. शिकायत में कुलगुरु की वर्ष 2023 में हुई नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाने के साथ परीक्षाओं के आयोजन और परिणाम घोषित करने में देरी का आरोप लगाया गया था. कर्मचारियों का कहना था कि इससे विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो रहा है और नैक ग्रेडिंग पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है.
लगातार विवादों में कुलगुरु वर्मा
शिकायत में एक महिला अधिकारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले का भी उल्लेख किया गया था. इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर एसआईटी गठित होने का हवाला दिया गया. इसके अलावा कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती देने वाली न्यायालयीन याचिकाओं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर भी सवाल उठाए गए थे. कर्मचारी संघ ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लागू कर कुलगुरु को पद से हटाने की मांग की थी.
कुलगुरु बोले- विश्वविद्यालय केवल कुलगुरु से नहीं चलता
इन आरोपों पर कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा ने कहा, '' विश्वविद्यालय केवल कुलगुरु के भरोसे नहीं चलता, बल्कि इसके संचालन में कर्मचारियों की भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है. यदि विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन कार्य में कोई गड़बड़ी हो रही है तो इसके लिए कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं.'' उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
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कुलगुरु ने कर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय यादव पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं, मेडिकल सेक्स स्कैंडल व पूर्व कुलपति की कार को टक्कर मारने जैसे आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्हें कई बार टर्मिनेट किया जा चुका है. कुलगुरु का आरोप है कि संजय यादव हर बार इन मामलों में बच निकलते रहे हैं, लेकिन इस बार वे कितना भी दबाव बना लें, उनके खिलाफ चल रही जांच और कार्रवाई जारी रहेगी.
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