एमसीबी में पीएमजीएसवाई सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवाल, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बड़ा बयान

एमसीबी जिले में पीएमजीएसवाई के जनमन योजना के तहत करीब 103 सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है. लेकिन इनमें से अधिकांश सड़कों की हालत निर्माण के दौरान ही खराब नजर आने लगी है. आरोप है कि ठेकेदार मनमानी तरीके से घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जबकि योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं. सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं. जिसके बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घटिया निर्माण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जनमन योजना की सड़कें अब अपनी पोल खुद खोल रही हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिन सड़कों का निर्माण वर्षों तक चलने के उद्देश्य से किया जा रहा है, वे सड़कें कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी हैं. पैनारी ग्राम पंचायत अंतर्गत पैनारी से कोचका व्हाया चौरा डोंगरी तक बनाई जा रही सड़क की हालत काफी खराब है. यह सड़क इतनी घटिया है कि पैर की हल्की ठोकर से ही डामरीकरण उखड़ जा रहा है.

सबसे गंभीर पहलू यह है कि विभागीय अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है. अधिकारियों का चुप रहना और जवाबदेही से बचना कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है.

मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की गुणवत्ता विहीन निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि जनमन योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर और टिकाऊ सड़क सुविधा देना है, न कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना.

सरकार का पैसा जनता का पैसा है और इसका सही और ईमानदारी से उपयोग होना चाहिए- श्यामबिहारी जायसवाल, मंत्री छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा है कि जहां भी गुणवत्ता विहीन निर्माण पाया जाए, वहां संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. अब देखने वाली बात यह होगी कि जनमन योजना के तहत हो रहे घटिया सड़क निर्माण पर प्रशासन कब और कैसी कार्रवाई करता है.

