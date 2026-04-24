अमेरिका-ईरान युद्ध का असर रतलाम की सड़क पर, डामर महंगा से नहीं हो पा रहा रिपेयर
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का नहीं हो पा रहा निर्माण और मरम्मत कार्य. 5 साल के पहले ही उखड़ी गारंटी वाली सड़क.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 10:47 PM IST
रतलाम: अमेरिका और ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. ऐसे में रतलाम की एक सड़क पर भी इसका असर देखा जा रहा है. जी हाँ पेट्रोल, डीजल और गैस ही नहीं बल्कि सड़क बनाने में उपयोग होने वाला डामर भी महंगा हो रहा है. जिसके चलते हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक सड़क की मरम्मत रुकी हुई है. यह सड़क बड़ोदिया से नायन की 4 किलोमीटर लंबी सड़क है. 5 साल पूरे होने के पहले ही यह जगह-जगह से उखड़ने लगी है.
वैसे तो 5 साल की गारंटी वाली इन सड़कों का मेंटेनेंस इसका निर्माण करने वाले ठेकेदार को करना होता है, लेकिन सड़क खराब होने के बाद जिम्मेदार विभाग से जब ग्रामीणों ने सवाल किया तो उन्हें जवाब मिला कि वर्तमान में डामर की उपलब्धता कम है और दाम भी काफी ऊंचे हो गए हैं. ऐसे में डामर उपलब्ध होने या दाम कम होने पर सड़क की मरम्मत करवाई जा सकेगी.
क्यों हो रही डामर की कमी और कैसे पड़ा युद्ध का असर
दरअसल सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला डामर भी एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ है जो क्रूड ऑयल को रिफाइन किए जाने के बाद वेस्ट के रूप में निकलता है. जिसका इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए किया जाता है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोजेक्ट के इंजीनियर विश्वजीत राय ने बताया कि सड़क बनाने का सबसे महत्वपूर्ण घटक ही डामर है. और इसकी उपलब्धता में कमी की वजह से नई सड़क निर्माण से लेकर उखड़ी हुई सड़क की मरम्मत प्रभावित हो रही है.
वर्तमान वैश्विक परिदृश्य की वजह से भी डामर के दामों में तेजी आ गई है. इसकी वजह से प्लांट में डामर उपलब्ध नहीं है. युद्ध के हालात के पहले भारत में डामर की कीमत लगभग 52 हजार से 58 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन क्वालिटी अनुसार थी. लेकिन अब यह बढ़कर 74 हजार से 79 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई है. जिसमें करीब 30% की वृद्धि हुई है. इससे भारत में सड़क निर्माण के कई प्रोजेक्ट पर असर पड़ रहा है और इन प्रोजेक्ट की कीमत भी बढ़ रही है.
कैसे प्रभावित हो रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क
दरअसल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जब से युद्ध और तनाव की शुरुआत हुई है तब से ही पेट्रोलियम पदार्थों और क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है. जिसका सबसे ज्यादा असर गैस और पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर दिखाई दिया. लेकिन धीरे-धीरे अन्य वस्तुओं की भी कमी और कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, जिन पर आम लोगों का ध्यान नहीं है. सड़क बनाने में उपयोग होने वाला डामर भी 1 महीने में ही करीब 30% अधिक महंगा हो गया है. जिसका असर अब सड़क निर्माण पर भी हो रहा है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कई प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं. वहीं, पूर्व की सड़कों की मरम्मत के लिए भी डामर की आवश्यकता है. लेकिन इसकी बढ़ती कीमतों की वजह से इसकी उपलब्धता में कमी आई है. प्राइवेट ऑयल कंपनियों ने रिफाइनिंग बंद की हुई है. वहीं, शासकीय कंपनियों से पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है.
कुछ महीनो में ही उखड़ गई गारंटी वाली सड़क
दरअसल बड़ोदिया गांव के ग्रामीण सड़क की शिकायत लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना के कार्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने शिकायत की कि 4 किलोमीटर की सड़क में 50 से अधिक बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं. जिसकी वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है. हालांकि उन्हें यहां इंजीनियर द्वारा जब बताया गया कि युद्ध की वजह से उनकी सड़क की मरम्मत होने में देरी हो रही है तो वे आश्चर्य में पड़ गए.
गांव के नारायण राठौर ने बताया कि वर्तमान में भले ही कुछ भी परिस्थिति हो लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण अच्छा नहीं हुआ था. जिस वजह से यह कुछ महीनों में ही उखड़ने लगी है. चूंकि इसकी 5 साल की गारंटी होती है इसलिए ठेकेदार से इसे रिपेयर करवाया जाना चाहिए.