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छत्तीसगढ़ विधानसभा: PM ग्राम सड़क योजना को लेकर सवालों की झड़ी, मंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब, अध्यक्ष रमन सिंह ने की तारीफ

गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब में बताया कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के विभिन्न चरणों को मिलाकर कुल 171 सड़कें हैं. 87 सड़कें ऐसी हैं जिनका 5 साल का रखरखाव (मेंटेनेंस) चल रहा है. 24 सड़कें निर्माणाधीन हैं. 28 नई सड़कें 5 साल की अवधि के भीतर हैं. 1 सड़क लोक निर्माण विभाग (PWD) को हस्तांतरित की गई है. 31 सड़कें मरम्मत योग्य हैं.

प्रबोध मिंज ने अपने क्षेत्र की सड़कों की स्थिति, मरम्मत और बजट को लेकर सरकार से सवाल किए. उन्होंने पूछा कि लुंड्रा विधानसभा में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी सड़कें बनी हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और मरम्मत के लिए कितना खर्च किया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की सड़कों की हालत को लेकर लंबी चर्चा हुई. लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज के सवालों से शुरू हुई चर्चा के बाद सवालों की झड़ी लग गई. हालांकि मंत्री विजय शर्मा ने सभी के जवाब दिए जिस पर अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने तारीफ भी की.

प्रबोध मिंज ने पूछा कि पीएमजीएसवाई की सड़क की तय उम्र कितनी होती है. इस पर विजय शर्मा ने कहा कि सड़क बनने के बाद 5 साल तक ठेकेदार ही उसका रखरखाव करता है. इसकी राशि निर्माण लागत में पहले से शामिल रहती है. जरूरत के अनुसार उसी राशि से मरम्मत कराई जाती है, अलग से बजट नहीं दिया जाता.

मेंटेनेंस के बाद बजट नहीं होने पर जताई चिंता

प्रबोध मिंज ने कहा कि पीएमजीएसवाई में केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि देती है, लेकिन 5 साल की अवधि खत्म होने के बाद नियमित मरम्मत के लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं है. यही वजह है कि कई सड़कें जर्जर हो गई हैं. उन्होंने कहा कि सिर्फ उनके क्षेत्र में ही 31 सड़कें मरम्मत योग्य हैं, जबकि बहुत कम सड़कों के लिए ही बजट का प्रावधान किया गया है.

मंत्री बोले- नई व्यवस्था का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा

विजय शर्मा ने माना कि 5 साल की मेंटेनेंस अवधि खत्म होने के बाद भी सड़कों की नियमित मरम्मत होती रहे तो उनकी उम्र बढ़ सकती है. उन्होंने बताया कि विभाग ने इसके लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग और फिर कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.

भारी वाहनों से सड़कें जल्दी खराब होने का मुद्दा

प्रबोध मिंज ने कहा कि सड़कें 12 टन भार के हिसाब से बनाई जाती हैं, लेकिन उन पर 50 टन तक के भारी वाहन चल रहे हैं. उन्होंने भविष्य में 20-25 टन क्षमता के हिसाब से सड़कें बनाने का सुझाव दिया. इस पर मंत्री ने कहा कि इससे लागत बढ़ेगी, लेकिन यह अच्छा सुझाव है और इसे कैबिनेट में रखा जाएगा.

अन्य विधायकों ने भी उठाए सवाल

विधायक धर्मजीत सिंह ने पूछा कि प्रदेश की जर्जर पीएमजीएसवाई सड़कों का सर्वे कराकर एकमुश्त मरम्मत कराने की योजना बनेगी या नहीं. एक अन्य विधायक ने पूछा कि प्रदेश में कितनी सड़कें मरम्मत योग्य हैं और उनकी जांच कराई जाएगी या नहीं. भावना बोहरा समेत 7-8 अन्य विधायकों ने भी पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े सवाल उठाए.

AI तकनीक से होगी सड़कों की जांच

विजय शर्मा ने बताया कि विभाग ने सड़कों की जांच के लिए एक AI आधारित तकनीक तैयार कराई है. उन्होंने कहा कि बाइक या पैदल चलते हुए सड़क का वीडियो बनाया जाएगा और AI यह बताएगा कि सड़क में कितनी दरारें हैं और कितने बड़े गड्ढे हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सड़क मरम्मत के लिए केवल 350 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है. कुछ विधायकों की सड़कों के मामलों को तुरंत दिखवाने का भी आश्वासन दिया.

रमन सिंह बोले- चिंता भी सही, जवाब भी अच्छा

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सड़कों को लेकर कई विधायकों ने सवाल उठाए हैं और उनकी चिंता वाजिब है. बाद में उन्होंने मंत्री विजय शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सभी सवालों का अच्छा जवाब दिया और भविष्य में सभी मुद्दों को समाहित करने की बात कही.

वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि इतने विधायक सवाल पूछ चुके हैं कि अब यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया है, इसलिए मंत्री को संभलकर जवाब देना चाहिए.