खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर मिलेगी 10 लाख तक सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरू
पीएमएफएमई के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने या अपग्रेड करने पर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी. प्रति इकाई अधिकतम अनुदान 10 लाख रुपये है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 5:56 PM IST
हमीरपुर: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करने के इच्छुक युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (पीएमएफएमई) एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के तहत नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और पहले से संचालित इकाइयों के उन्नयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान दिया जाएगा.
प्रति इकाई अधिकतम अनुदान की सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित है. जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर के महाप्रबंधक डॉ. ठाकुर भगत नेगी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कृषि एवं खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना और रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है. इसके माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इनमें पापड़, चिप्स, हल्दी, धनिया और मसाला पाउडर बनाने के उद्योग, धान मिल, जूस, मिठाई, बेकरी, आइसक्रीम, चॉकलेट, नूडल्स, नमकीन, जैम, जैली, अचार, सॉस, पनीर, घी, बिस्कुट और ब्रेड निर्माण जैसे उद्यम शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त मशरूम प्रसंस्करण, पशु एवं मुर्गी आहार निर्माण, आटा चक्की, सेवई और मखाना प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग भी इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं. महाप्रबंधक ने बताया कि योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के इच्छुक युवा, महिलाएं, किसान, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सहकारी समितियां, गैर सरकारी संगठन, पार्टनरशिप फर्म और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े उद्यमी उठा सकते हैं. योजना के तहत नई इकाई स्थापित करने के साथ पहले से संचालित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए भी आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि पात्र परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपये है.
लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी. अनुदान का लाभ योजना के निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा. डॉ. ठाकुर भगत नेगी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की. उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर में संपर्क कर सकते हैं. योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा मिलने, कृषि उत्पादों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
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