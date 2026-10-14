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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर मिलेगी 10 लाख तक सब्सिडी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने पर मिलेगी 10 लाख तक सब्सिडी ( ETV Bharat )

हमीरपुर: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना कारोबार शुरू करने के इच्छुक युवाओं, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना (पीएमएफएमई) एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के तहत नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और पहले से संचालित इकाइयों के उन्नयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. पात्र लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान दिया जाएगा.

प्रति इकाई अधिकतम अनुदान की सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित है. जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर के महाप्रबंधक डॉ. ठाकुर भगत नेगी ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय कृषि एवं खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना और रोजगार और आय के नए अवसर पैदा करना है. इसके माध्यम से लोग अपने क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादों को प्रसंस्कृत कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े विभिन्न उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इनमें पापड़, चिप्स, हल्दी, धनिया और मसाला पाउडर बनाने के उद्योग, धान मिल, जूस, मिठाई, बेकरी, आइसक्रीम, चॉकलेट, नूडल्स, नमकीन, जैम, जैली, अचार, सॉस, पनीर, घी, बिस्कुट और ब्रेड निर्माण जैसे उद्यम शामिल हैं.