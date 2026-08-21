मौसम की मार : फसल को सुरक्षा कवच देगी सरकार, 41 जिलों में फसलों का होगा बीमा
मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम किसानों को देना होगा.
Published : August 21, 2026 at 4:40 PM IST
जयपुर: मौसम खराब होने से फसल को नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की है. यह योजना खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक लागू रहेगी. इसके तहत प्रदेश के सभी 41 जिलों में सरकार की ओर से तय की गई वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा किया जाएगा.
कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसल का बीमा करवाएं. उन्होंने बताया कि मौसम की खराब स्थिति और दूसरी मौसम संबंधी घटनाओं से फसल को नुकसान होने पर किसानों को बीमा का लाभ मिल सकेगा. खरीफ 2026 की फसलों के बीमा के लिए सरकार ने 11 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी की है. इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी गई है.
खरीफ में इन फसलों का होगा बीमा : खरीफ 2026 में हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा और किन्नू को योजना में शामिल किया गया है. इन फसलों की खेती करने वाले किसान मौसम से होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा करवा सकेंगे. रबी 2026-27 के लिए आंवला, बैंगन, सौंफ, फूलगोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्तागोभी, मौसंबी और पपीता समेत कई फसलों को योजना में शामिल किया गया है.
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ऋणी, गैर-ऋणी और बंटाईदार किसान भी लेंगे लाभ : योजना का लाभ ऋणी, गैर-ऋणी और पात्र बंटाईदार किसान ले सकेंगे. फसल बीमा करवाना पूरी तरह स्वैच्छिक है. ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने के लिए एग्रीस्टैक आईडी जरूरी होगी. जो ऋणी किसान बीमा योजना में शामिल नहीं होना चाहते, वे तय समय में अपनी संबंधित वित्तीय संस्था को ऑप्ट-आउट घोषणा-पत्र दे सकते हैं.
किसान 29 अगस्त 2026 तक अपनी बीमित फसल के नाम में बदलाव करवा सकते हैं. वहीं, योजना से बाहर रहने के इच्छुक ऋणी किसानों को 24 अगस्त 2026 तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा-पत्र जमा करना होगा. कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वे अपने जिले में शामिल फसलों, बीमित राशि, प्रीमियम और बीमा की अंतिम तारीख की जानकारी जरूर लें.
किसान को देना होगा अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम : योजना के तहत किसान को बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. इससे ज्यादा प्रीमियम की राशि केंद्र और राज्य सरकार नियमों के अनुसार वहन करेगी. इससे किसानों पर बीमा का ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), डाकघर या अधिकृत बीमा माध्यम से फसल का बीमा करवा सकते हैं.
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कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा से किसानों को मौसम के कारण होने वाले नुकसान से आर्थिक सुरक्षा मिलेगी. इससे किसानों को खेती में नए और बेहतर तरीकों को अपनाने में भी मदद मिलेगी. विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपनी अधिसूचित फसल का बीमा करवाएं, ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में फसल के नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई में मदद मिल सके.