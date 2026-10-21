पंचकूला में धड़धड़ाते चला बुलडोज़र, PMDA ने 12 फार्म हाइस समेत 19 अवैध निर्माण गिराए
पंचकूला में बुलडोजर एक्शन हुआ है. पीएमडीए ने 12 फार्म हाउस समेत 19 अवैध निर्माण हटा दिए हैं.
Published : October 21, 2026 at 10:57 PM IST
पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) ने उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में पंचकूला में अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह अभियान जिला नगर योजनाकार, पीएमडीए, विक्रम कुमार के नेतृत्व में चलाया गया.
अवैध फार्म हाउस, शराब ठेका शेड और छह दुकानें हटाई: अभियान के दौरान क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोज मटौर, केदारपुर, मालपुर और जोधपुर में कुल 12 अवैध फार्म हाउस हटाए गए. इसके अतिरिक्त गांव बांसघाटी में एक शराब ठेका शेड और गांव चिकन में छह दुकानों को हटाया गया. ये कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरमीत सिंह, कार्यकारी अभियंता मोहित शर्मा, पीएमडीए के एफआई और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में पूरी हुई.
28 अक्टूबर को कालका-बद्दी रोड पर होगी कार्रवाई: विभाग ने जानकारी दी कि अगली तोड़फोड़ की कार्रवाई आगामी 28 अक्टूबर को कालका से बद्दी रोड तक ग्रीन बेल्ट और निर्धारित सड़क के साथ किए गए अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए की जाएगी. इस संबंध में सड़क किनारे अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ कबाड़ी की दुकानों, स्क्रैप की दुकानों और स्क्रैप यार्ड संचालकों को भी आवश्यक नोटिस जारी किए जा चुके हैं.
अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी: विभाग ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रों, ग्रीन बेल्ट और निर्धारित सड़कों के साथ किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पीएमडीए ने संबंधित क्षेत्रों में अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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