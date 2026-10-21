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पंचकूला में धड़धड़ाते चला बुलडोज़र, PMDA ने 12 फार्म हाइस समेत 19 अवैध निर्माण गिराए

पंचकूला में धड़धड़ाते चला बुलडोज़र ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा की पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) ने उपायुक्त सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में पंचकूला में अवैध अतिक्रमण एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह अभियान जिला नगर योजनाकार, पीएमडीए, विक्रम कुमार के नेतृत्व में चलाया गया.

अवैध फार्म हाउस, शराब ठेका शेड और छह दुकानें हटाई: अभियान के दौरान क्षेत्र के अंतर्गत गांव भोज मटौर, केदारपुर, मालपुर और जोधपुर में कुल 12 अवैध फार्म हाउस हटाए गए. इसके अतिरिक्त गांव बांसघाटी में एक शराब ठेका शेड और गांव चिकन में छह दुकानों को हटाया गया. ये कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट गुरमीत सिंह, कार्यकारी अभियंता मोहित शर्मा, पीएमडीए के एफआई और भारी पुलिस बल की उपस्थिति में पूरी हुई.